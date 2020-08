Gheorghe Hagi a făcut praf pe toată lumea după umilinţa cu Sepsi: „Nu ne-am odihnit destul 3 luni?”

Viitorul Constanţa a suferit o înfrângere umilitoare pe propriul teren, scor 0-3, în faţa celor de la Sepsi. Oaspeţii au marcat toate golurile în prima repriză. Carnat, o dublă, şi Ştefănescu au marcat golurile pentru victoria echipei din Sfântu Gheorghe. La finalul meciului, Gheorghe Hagi a fost extrem de critic la adresa jucătorilor săi. Antrenorul celor de la Viitorul spune că a fost cea mai slabă repriză făcută de echipa sa. A vorbit şi despre cazul Cosmin Matei, jucătorul exclus din lot pentru că nu a respectat regulamentul anti-Covid.

„Ăsta este lotul pe care l-am avut, am încercat să facem o echipă competitivă. Din păcate, a fost cea mai slabă repriză pe care am făcut-o, nu am fost concentrați, jucătorii au fost prea relaxați. Când adversarul este mai iute, mai puternic decât tine, asta se întâmplă. Gabi Iancu este accidentat, toți sunt accidentați. Ei au fost mult mai agresivi, au început foarte bine, din păcate asta este. Matei a greșit, a fost izolat, nu mai putea lua contact cu noi, vom analiza ce facem cu el, vom vedea”, a declarat Gheorghe Hagi la Digi Sport.