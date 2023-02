Gheorghe Hagi, „scos la tablă”, după 45 de ani, de profesorii din școală. „Nu prea știu limba franceză”- GALERIE FOTO

Momente emoționante. Gheorghe Hagi și-a vizitat școala unde a învățat în Constanța și s-a întâlnit cu diriginta, dar și cu foștii profesori. Fostul internațional a fost însoțit de Denis Alibec și Dragoș Nedelcu și a recunoscut în fața profesoarei de limba franceză că nu stăpânește materia prea bine.

A fost o zi emoționantă pentru Gheorghe Hagi. Fostul căpitan al echipei naționale a fost în vizită la Școala nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, din Constanța, în cadrul campaniei derulate de Farul, „Învățăm să fim campioni. Școala, primul pas spre performanță”. Este vorba de un proiect lansat la începutul acestui an și care presupune deplasarea unor membri ai Farului în fiecare școală din orașul și județul Constanța, pentru a-i încuraja pe cei mici să studieze.

Hagi a vizitat chiar școala nr. 23 „Constantin Brâncoveanu, unde a învățat din clasa a 3-a până în clasa a 8-a. S-a întâlnit cu diriginta, dar și cu profesoara de limba franceză.

„O plăcere deosebită să mă întorc de unde am plecat. Am văzut chiar terenul unde am stat cu copiii, unde am dat autografe şi unde am jucat fotbal. A fost o întâlnire plăcută şi cu fostele profesoare.

M-am bucurat mult să îmi văd fosta dirigintă, să-mi văd profesoara de franceză, cu toate că nu prea o am cu limba franceză (râde). N-am jucat în Franţa”, a spus antrenorul formației Farul, care a fost însoțit la această acțiune de doi dintre fotbaliștii din Constanța: Denis Alibec și Dragoș Nedelcu.