Gheorghe Gheorghiu, petrecere a burlacilor inedită la 67 de ani. Unde s-a dus cu toți prietenii să celebreze ultimele zile fără soție

Bat clopotele pentru Gheorghe Gheorghiu. Celebrul solist de muzică ușoară se însoară la 67 de ani cu femeia care i-a cucerit inima. Recent, cântărețul a făcut publice anumite fotografii de la petrecerea burlacilor. Unde a „fugit” artistul să petreacă fără viitoarea lui soție.

Adio, burlăcie! La vârsta de 67 de ani, artistul Gheorghe Gheorghiu este pregătit să se însoare cu iubita lui Gabriela Băncescu. Nunta mult visată va avea loc în luna noiembrie a acestui an, în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiesc cei doi amorezi.

Celebrul interpret a cerut-o în căsătorie pe frumoasa lui logodnică la finele anului trecut, atunci când Gabriela a răspuns cu cel mai răspicat DA din viața ei.

Gheorghe Gheorghiu a profitat de ultimele zile de vară pentru a sărbători alături de cei mai buni prieteni ai săi petrecerea burlacilor. Artistul a distribuit o serie de imagini pe pagina sa oficială de Facebook din toiul petrecerii.

În weekendul 11 – 12 septembrie, Gheorghe Gheorghiu a petrecut alături de prietenii săi pe litoralul românesc, la un grătar pe plaja din stațiunea Venus.

Gheorghe Gheorghiu și logodnica lui Gabriela numără săptămânile până când își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Artistul a ales să-și comande costumul de mire în țară, iar iubita lui a mărturisit că nu va purta o rochie tradițională de mireasă, fiind adepta unui stil mai nonconformist.

„Aş fi putut desigur să aleg să mi-l cumpăr din Statele Unite, dar eu am vrut să mi-l fac acasă. Ca atare, chiar în zilele acestea, de început de septembrie, voi face mai multe vizite scurte la Brăila, acolo unde am găsit ceea ce.mi doream şi am dat comandă pentru viitorul meu costum. Va fi unul normal, negru, cu nimic ieşit din comun, fără briz-brizuri.

Gabriela a ales să nu poartă o rochie de mireasă, aşa cum tradiţional se face în asemenea ocazii. A fost alegerea ei, iar eu am respectat-o. De fapt, la vârsta noastră, nu va fi chiar o nuntă tradiţională, dintre acelea cu volănaşe şi tot felul de teme, dar va fi o nuntă mare, cu probabil 600 de invitaţi”, a declarat cântărețul Gheorghe Gheorghiu, exclusiv pentru impact.ro.