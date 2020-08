Gheorghe Dincă scapă de pușcărie. Se schimbă totul în cazul Caracal

Gheorghe Dincă nu se lasă și vrea să obțină libertatea cu orice preț. Acesta se află acum în închisoare. Criminalul încearcă să scape de pedeapsă cu ajutorul soției sale. Care este planul lui Gheorghe Dincă?

Este știut faptul că Gheorghe Dincă este închis pentru crimele pe care le-a comis, uciderea celor două tinere, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. După ce a fost închis, Gheorghe Dincă a primit și un tratament dur din partea celor din închisoare. Datorită faptelor sale, aflate și de cei din penitenciar, Dincă a fost desfigurat în bătaie și unele surse au spus că nici gardienii nu s-au deranjat să intervină.

Gheorghe Dincă a încercat de mai multe ori să scape de viața din închisoare, Însă cererea sa pentru eliberarea condiționată a fost respinsă. De curând s-a aflat că Dincă ar putea obține eliberarea cu ajutorul soției sale, Elena Dincă.

Pentru că aceasta nu are nici o sursă de venit și i-au fost blocate toate conturile, Gheorghe Dincă cere să fie arestat la domiciliu și ridicarea sechestrului de bunuri și conturi. ”Criminalul din Caracal” spune că soția sa a rămas pe drumuri din cauza faptului că autoritățile i-au luat toate imobilele.

Deocamdată, Gheorghe Dincă se află în arest preventiv pentru săvârșirea unui număr de opt infracțiuni. Deasemenea, astăzi se judecă și eliberarea lui. De reamintit este faptul că, bărbatul se află în prezent la penitenciarul Craiova și a fost trimis în judecată în dosarul Caracal, în iulie anul trecut.

„Astăzi se judeca recursul făcut de avocați pentru eliberarea a lui Gheorghe Dinca. Pentru ca i s-a respins cererea de eliberare condiționată, acum cere arest la domiciliu și ridicarea sechestrului de pe bunuri și conturi. In cererea sa, el spune ca soția a rămas pe drumuri, din cauza faptului ca i s-au luat toate imobilele. Șotia nu are acces nici la bani, deoarece si conturile comune sunt blocate. El susține ca Elena Dinca nu muncește și nu are nicio sursa de venit, e vai de mama ei.”, arată sursele impact.ro