Gestul uriaș făcut acum de Kate și Prințul William pentru copiii eroilor care luptă cu pandemia

Kate și Prințul William vin în ajutorul copiilor medicilor care se luptă împotriva coronavirusului. Ce gest uriaș au făcut ducii de Cambridge? Anunțul a fost făcut prin cadrul unei conferințe.

Ducele și Ducesa de Cambridge au vorbit cu copiii medicilor britanici implicați în lupta împotriva coronavirusului, a transmis CNN. Kate și William au participat la o videoconferință cu elevii și profesorii școlilor Casterton și Primary Academy care sunt deschise pentru elevii căror părinți sunt în prima linie. Micuții le-au arătat Altețelor Regale desene cu părinții lor pe care le-au realizat de curând, iar ducii au discutat cu cadrele didactice despre situația lor și despre cum pot îmbunătăți atmosfera, asigurându-se că lucrurile merg ca la carte.

„Profesorii din Marea Britanie își dedică timpul pentru menținerea școlilor deschise copiilor lucrătorilor-cheie și copiilor vulnerabili. Ducele și ducesa de Cambridge au chemat profesorii și personalul școlii de la Academia primară Casterton pentru a le mulțumi pentru munca și dăruirea lor”, a fost mesajul de pe twitter al paginii oficiale pentru ducii de Cambridge.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.

The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 8, 2020