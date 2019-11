Gestul uimitor făcut de un bărbat gay pentru un bebeluș cu Sindromul Down, refuzat de 20 de familii FOTO

Fetița din imagini a fost diagnosticată cu Sindromul Down la doar câteva zile de când a venit pe lume. A fost abandonată în spital de către mama ei biologică și lăsată în grija medicilor, care au fost nevoiți să solicite intervenția asistenților maternali. Odată ce micuța a fost dată spre adopție, a fost refuzată de 20 de familii, când viitorii părinți aflau de diagnosticul acesteia, potrivit Daily Mail.

Cazul fetiței pe nume Alba este cât se poate de emoționant. Aceasta a fost diagnosticată cu Sindromul Down la doar 13 zile de viață și chit că era doar un bebeluș, 20 de familii au refuzat să o adopte. Ar fi urmat cel mai probabil alte zeci de persoane care să o respingă pe micuță, dacă nu ar fi fost Luca Trapanese, un bărbat care a decis să o ia acasă pe Alba și să o îngrijească așa cum se cuvine. Acesta a făcut pasul imens care i-a schimbat total viața în anul 2017 și de atunci o crește pe fetița bolnavă ca pe propria fiică.

Luca Trapanese a decis să o adopte pe Alba cu doi ani în urmă, când a luat-o în căminul săi și și-a deschis inima în fața unei asemenea provocări. Bărbatul a declarat că este de orientare homosexuală și că și-a luat misiunea de tată foarte în serios. Mai ales că procesul de creștere al unui copil cu Sindromul Down este ceva mai dificil față de cum ar fi pentru un copil fără astfel de probleme. Din pricina orientării sale sexuale, bărbatul s-a confruntat și cu mai multe refuzuri din partea serviciilor sociale, pentru că nu doreau să îi acorde italianului custodia fetiței, pe motiv că este un părinte singur. A fost făcută totuși o excepție, iar micuța Alba și-a găsit un cămin foarte frumos și un tată cât se poate de dedicat.

„De la vârsta de 14 ani am participat fost voluntar și am lucrat cu persoane cu dizabilități și am simțit că am experiența necesară să mă descurc cu ea. Când am ținut-o prima oară în brațe, am fost foarte fericit. Am simțit că este fiica mea! Atunci a fost prima oară când am ținut în brațe un nou-născut. Înainte de acel moment, mi-era frică. Dar când am ținut-o pe Alba, am știut că sunt pregătit să fiu tatăl ei”, a mărturisit Luca Trapanese, într-un interviu acordat de curând.