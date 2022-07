Gestul superb făcut de Toni Iuruc pentru Simona Halep. Chiar este o femeie norocoasă

Toni Iuruc a făcut un gest impresionant pentru Simona Halep. Celebrul afacerist își apreciază enorm soția, iar pentru a o face fericită este dispus să facă multe. Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o ipostază desprinsă parcă din filmele de dragoste. Aceștia s-au bucurat de câteva clipe relaxante chiar pe Lacul Snagov, acolo unde i-au lăsat fără cuvinte pe trecători. Ce au făcut?

Simona Halep și Toni Iuruc se bucură de o căsnicie fericită. Cei doi au petrecut o vacanță de lux în insula grecească Mykonos, ulterior au continuat clipele de relaxare în România. Sportiva are clar mare nevoie de astfel de momente după săptămâni încărcate și greu încercate în ceea ce privește cariera.

Jucătoarea de tenis în vârstă de 30 de ani a fost plimbată recent cu barca pe Lacul Snagov. Omul de afaceri a schimbat rapid pasiunile și acum și-a luat permis de barcă doar de dragul soției. Blondina se bucură de relaxare după un sezon în care a jucat trei semifinale la: Birmingham, Bad Homburg și Wimbledon.

Cea din urmă și partenerul de viață au fost surprinși plimbându-se sâmbătă cu o barcă cu motor, Toni fiind cel care a condus ambarcațiunea. Halep a postat pe rețelele de socializare imagini din mica lor excursie.

Sportiva a mărturisit că are parte de toată susținerea din partea soțului, lucru care o bucură enorm. Mai mult decât atât, ea a susținut că experiența de viață și anii mai mulți pe care îi are el sunt de mare ajutor în relație.

„Soțul meu mă susține în cariera de tenis. El m-a împins să vin aici, la academie (n.r. – lui Patrick Mouratoglou). Pentru mine, a fost un pas mare. A schimbat totul în viața mea – să plec de acasă și să vin să stau aici mai multe săptămâni, pentru antrenamente. Sunt fericită în viața personală, de când l-am întâlnit pe Toni. Ne potrivim perfect.

Se potrivește personalității mele, e puțin mai în vârstă și îmi înțelege toate toanele. În general, jucătorii de tenis au toane. E ușor la academie. Toni vine aici în weekend-uri, are la rândul lui muncă de făcut acasă, iar timpul petrecut împreună e perfect și mă ajută să continui cu tenisul. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aştepta puţin, pentru că am această plăcere (n.r. – tenisul) la care nu vreau să renunț”, a povestit Simona Halep, pentru Tennis Majors.