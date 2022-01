Gestul superb al lui Florin Salam după ce un copil i-a dat 200 de euro pentru o dedicație. Momentul e viral

Florin Salam are un program plin, fiind extrem de apreciat de către petrecăreți. Acesta se bucură de numeroase evenimente, însă demonstrează de fiecare dată că are o inimă mare. Cântărețul a făcut un gest superb în momentul în care a primit 200 de euro de la un copil.

Ce a făcut Florin Salam. Mulți au fost impresionați

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, acesta bucurându-se de numeroși fani. El are un tarif ridicat și câștigă sume imense și din dedicații, însă mulți abia așteaptă să îl audă cântând live. Cântărețul întreține atmosfera la numeroase evenimente, iar petrecăreții se bucură nespus.

Cu toate acestea, Florin Salam nu se abține de la numeroase gesturi frumoase, prin care dă dovadă de mărinimie. Acesta a surprins pe toată lumea în unul din spectacolele sale susținut la început de 2022. Mulți au vrut să facă dedicații în timpul evenimentului, printre care și un copil.

Momentul a devenit viral, observându-se cum un copil urcă pe scenă și îi întinde manelistului mai multe bancnote, cel mai probabil primite de la părinții săi, pentru ca acesta să facă o dedicație. Totuși, Florin Salam a făcut un gest superb în momentul în care a observat cine îi oferă banii pentru a cânta.

Florin Salam, gest superb la un eveniment: „Te rog din suflet”

Florin Salam are parte de mult succes și este apreciat de români, așa că acesta are grijă ca petrecăreții să se distreze la orice eveniment unde susține un concert. Acesta s-a decis să îi înapoieze băiatului banii sub formă de cadou, pentru ca acesta să își cumpere ce își dorește din suma respectivă.

Cântărețul este cunoscut pentru gesturile frumoase pe care le face, așa că invitații au fost emoționați când au observat că i-a oferit banii copilului. Acesta l-a rugat pe băiat să nu îl refuze.

„Pe ăștia ți-i iau… fii atent… 200… Dar vreau să-ți iei un cadou de la mine. Te rog din suflet. Vreau să fii primul copil pe anul ăsta căruia îi dau și eu un cadou. Te rog să nu mă refuzi, da?”, i-a spus Florin Salam.

De asemenea, după ce băiatul a primit banii înapoi, Florin Salam i-a strâns mâinile și i le-a sărutat. Apoi, artistul l-a sărutat pe frunte, după care a bătut palma cu acesta. Copilul a vrut să îi ofere suma de bani înapoi, însă fără succes, ținând cont că artistul a vrut ca el să își cumpere un cadou din partea sa.