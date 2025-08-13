Ultima oră
Gestul simplu care ajută trandafirii să înflorească mai mari și mai frumoși
13 aug. 2025 | 17:53
de Ioana Bucur

foto: Pixabay

Frumusețea trandafirilor nu ține doar de soi sau de condițiile meteo, ci și de îngrijirea atentă pe care o primesc. Specialiștii în horticultură atrag atenția că un gest simplu, făcut la momentul potrivit, poate transforma complet aspectul acestor flori, stimulându-le să producă boboci mai mari și mai spectaculoși. În plin sezon estival, această intervenție poate face diferența între un tufiş obosit și unul care continuă să impresioneze cu o nouă explozie de culoare și parfum.

Cum poți face trandafirii să înflorească mai mari și mai frumoși

Tăierea trandafirilor este esențială pentru a-i menține în formă maximă, stimulând creșterea de lăstari noi, îmbunătățind circulația aerului și ajutând planta să își concentreze energia pentru a produce flori mai mari și mai sănătoase, în loc să o irosească pe lemn vechi sau bolnav. Deși îngrijirea trandafirilor pentru a atinge o înflorire spectaculoasă poate părea o provocare, luna august oferă o oportunitate ideală pentru a le oferi impulsul necesar pentru a rămâne sănătoși și a înflori abundent. Potrivit BBC Gardeners’ World Magazine, o tundere strategică în această perioadă poate transforma arbuștii obosiți în plante viguroase și productive, pregătite pentru un nou sezon de creștere.

Tăierea nu este doar o chestiune estetică – este vitală pentru menținerea sănătății trandafirilor, prevenirea infecțiilor fungice și a altor probleme frecvente, precum și pentru stimularea unei înfloriri mai spectaculoase.

Deși tunderea mai drastică se face de obicei iarna sau la începutul primăverii, august este momentul perfect pentru a interveni asupra anumitor tipuri de trandafiri, în special a celor cățărători. Aceștia cresc rapid și sunt folosiți adesea pentru a împodobi pereți, arcade sau pergole, înflorind de obicei într-o singură explozie spectaculoasă la începutul verii. După această perioadă, dacă nu sunt întreținuți, se pot încurca și deveni mai puțin productivi.

Prin îndepărtarea acum a tulpinilor vechi, care au înflorit deja, se creează spațiu pentru lăstarii noi, flexibili, care vor purta florile anului viitor. În plus, tăierea din august pregătește planta pentru toamnă și iarnă, încurajând o creștere puternică, capabilă să reziste temperaturilor mai scăzute. Scopul este eliminarea tulpinilor bătrâne, mai puțin productive, de la bază, pentru a permite dezvoltarea celor noi, dar și pentru a îmbunătăți forma și aerisirea generală a plantei.

