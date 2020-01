Gestul Simonei Halep de a dona pentru Australia, comentat în presa internațională. Cum a fost interpretat

Gestul Simonei Halep de a dona bani pentru Australia nu a trecut neobservat de presa internațională. Mai multe publicații au lăudat-o pentru inițiativa de dona câte 200 de dolari pentru fiecare ieșire nervoasă pe care o va avea la adresa antrenorului Darren Cahill în timpul meciurilor de la cele două turnee din Australia.

„Halep și Cornet au planuri unice pentru a ajuta victimele incendiilor din Australia. Românca va dona bani de fiecare dată când va țipa la antrenorul său, Darren Cahill. Alți jucători au ales să doneze bani la fiecare as reușit, dar serviciul nu e punctul forte al Simonei. O fire temperamentală, românca e cunoscută pentru faptul că gesticulează des către boxa ei, în timpul meciurilor”, a notat eurosport.co.uk.

După ce numărul 4 WTA a anunțat pe rețelele sociale că va dona bani pentru Australia, WTA Insider a scris că sportiva „este creativă”, în timp ce pe contul de Twitter al celor de la Australian Open a apărut mesajul „Nouă ne convine! Mulțumim, Simona Halep!”

„Românca Simona Halep are o metodă inedită de a susține Australia, după incendiile care au provocat adevărate catastrofe: va dona bani de fiecare dată când va țipa la antrenorul ei australian. Halep, care a reînceput colaborarea cu Darren Cahill anul trecut, după un an de pauză, este recunoscută pentru reacțiile dese pe care le are față de cei din loja ei”, a notat firstpost.com.

Simona Halep participă, în prima lună a anului 2020, la două turnee în Australia. Constănțeanca debutează la Adelaide pe 12 ianuarie, urmând ca pe 20 ianuarie să joace în cadrul primului Grand Slam al anului, Australian Open. În 2019, Simona a câștigat din tenis aproape 7 milioane de dolari, ajungând la peste 35 de milioane de dolari câștigați din sportul alb în întreaga carieră.