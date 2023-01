Gestul prin care Deian Sorescu, noul jucător de la FCSB, îi va înfuria pe fanii lui Dinamo. Eșarfa cu mesaj vulgar

Deian Sorescu „a uitat” rapid cei trei și jumătate de la Dinamo și după primul meci în tricoul FCSB și-a legat de geantă un eșarfă cu un mesaj vulgar. Fostul căpitan din „Ștefan cel Mare” a declarat la finalul meciului cu Hermannstadt că se simte foarte bine la echipa patronată de Gigi Becali.

Deian Sorescu a fost titular în primul meci oficial din acest campionat în care FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul lui FC Hermannstadt, în urma golului semnat de Billel Omrani. A jucat însă doar 45 de minute pentru că patronul Gigi Becali nu a fost foarte mulțumit de el și l-a înlocuit cu „proscrisul” Valentin Crețu. Roș-așbaștrii își păstrează locul trei în campionat după această victorie.

Fostul căpitan al echipei Dinamo a făcut un gest straniu la finalul partidei. Jurnaliștii de la gsp.ro i-au fotografiat eșarfa pe care și-o legase de geantă și care avea un mesaj obscen la adresa echipei unde a jucat trei ani și jumătate și unde a purtat chiar banderola de căpitan. „Născut ANTI dinamo”, un semn de „câini interziși” și degetul mijlociu”, este mesajul de pe eșarfă.

Gestul lui nu va fi bine primit în „Ștefan cel Mare”. Fanii lui Dinamo nu-l au la inimă, iar un meci cu CS Mioveni i-au cerut să-și dea jos tricoul echipei pentru că „nu-l merită”.

„Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost și colegi la națională, iar asta a contat. Mă bucură că am fost primit foarte bine.

Am primit multe mesaje. Îi înțeleg, e normal, pentru unii ăsta e fotbalul, au echipa lor favorită”, a mai spus Sorescu.