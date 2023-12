Gestul pe care Cornel Dinicu l-a făcut la înmormântarea fiului său. Obiectul bizar pe care l-a ținut cu el

Lacrimi și durere fără margini. Familia și cunoscuții au venit să îl conducă pe ultimul drum pe Victor Dinicu, mezinul patronului de la Ferma Dacilor. Gestul pe care Cornel Dinicu l-a făcut la înmormântarea fiului său i-a emoționat pe toți cei prezenți. Ce ținea în brațe afaceristul.

Incendiul devastator de la Ferma Dacilor, din a doua zi de Crăciun, a luat opt vieți – șapte trupuri au fost recuperate, unul este încă de negăsit. În timp ce ancheta autorităților continuă, oamenii legii încercând să descopere cauza dezastrului și vinovații, victimele sunt conduse pe ultimul drum.

Sâmbătă, 30 decembrie 2023, patronul pensiunii și-a înmormântat fiul cel mic, Victor, care a pierit în flăcări. Copilul de doar 11 ani a fost îngropat într-un cimitir din Voluntari, după ce i s-a făcut o slujbă în biserica Vatra Luminoasă, în același loc în care a fost botezat, acum un deceniu.

Gestul pe care Cornel Dinicu l-a făcut la înmormântarea fiului său i-a emoționat pe toți cei prezenți. Afaceristul a ținut în brațe un pantof ce i-a aparținut băiatului, iar colegii lui Victor au avut în mâini crose de hochei și au purtat tricouri cu fotografia lui.

La scurt timp după, pe pagina de Facebook Ferma Dacilor a fost publicat un mesaj lung, scris de Cornel Dinicu, pe care acesta l-a numit o spovedanie publică și singurul mod în care a putut spune adevărul.

”Acestea sunt nopţile de priveghi ale fiului meu şi am început să scriu pentru că n-am unde să-mi vărs durerea. N-am nici unde să spun adevărul. N-am nici prieteni în politică, nici în presă, nici susţinerea de care se tot vorbeşte. Am prieteni mulţi şi apropiaţi, dar nu din ăştia de care se tot aude. Scriu pentru că am înţeles că după înmormântarea fiului urmează să fiu arestat şi cum altfel o să mai pot să îmi spun povestea?!”, a scris Cornel Dinicu.