Cristiano Ronaldo a făcut un scandal îngrozitor la ultimul meci. „Unele lucruri nu se schimbă niciodată” – VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției și la meciul în care Al Nassr Riyadh a înfruntat Al-Ahli Dubai pentru un loc în grupele Ligii Campionilor Asiei. Starul portughez a făcut scandal și s-a certat cu arbitrul, iar la un moment dat a îmbrâncit și un om din staff-ul echipei adverse.

Al Nassr Riyadh s-a calificat în grupele Ligii Campionilor Asiei! Echipa lui Cristiano Ronaldo a terminat pe poziția secundă campionatul în Arabia Saudită, iar pentru locul în această competiție foarte importantă a înfruntat, într-un meci de baraj, Al-Ahli Dubai, formație care a câștigat campionatul în Emiratele Arabe Unite. Doar că lucrurile nu au mers foarte bine, deși Al Nassr a deschis scorul, în minutul 11, prin Anderson Talisca, după pasa oferită de Marcelo Brozovic. Rivalii au marcat de două ori și în minutul 88 aveau avantaj pe tabelă.

În minutul 88, Sultan Al Ghannam a înscris golul egalizator, iar fanii lui Al Nassr au răsuflat ușurați pentru că la acest scor meciul ar fi mers în prelungiri, duelul fiind programat într-o singură manșă. Doar că în minutul 90+5 a marcat din nou Talisca, iar în minutul 90+7, Brozovic a dat lovitura decisivă și Al Nassr s-a impus cu 4-2.

Cristiano Ronaldo a fost foarte nervos și cerut de două ori lovitură de la 11 metri. O dată pentru că a considerat că a fost faultat în careu și a doua oară după ce a văzut un henț în careu. Când a văzut că arbitrul nu a reacționează, starul portughez a făcut scandal și a fost filmat când i-a strigat arbitrul de rezervă să se trezească. Iar în drumul său spre vestiare a îmbrâncit un om din staff-ul echipei adverse care încerca să-l „prindă” într-un selfie. „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”, a reacționat unul dintre fanii care au văzut imaginile pe site-ul The Sun.

#Ronaldo𓃵 fuming at the officials for not giving a penalty. Was he right to do so?#AlNassr pic.twitter.com/cXXtRQd15z

