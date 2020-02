Gestul neașteptat pe care l-a făcut Valentin Ceaușescu, la 30 de ani de la Revoluție: „Mi-au omorât părinții”

Ultimul fiu în viață al fostului cuplu dictatorial surpride cu o cerere controversată în dosarul Revoluției! Ce dorește Valentin Ceaușescu și care este situația în care se află cazul interminabil?

Ultimul fiu în viață al soților Ceaușescu se constituie parte vătămată în Dosarul Revoluției. Implicare lui Valentin Ceaușescu în caz pare să aibă o legătură cu afirmațiile procurorilor:„diversiunile create după 22 decembrie de către Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, gen. (r.) Iosif Rus şi Emil „Cico” Dumitrescu (decedat, între timp, în ianuarie 2019) ar fi creat „condiţiile condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat”, arată adevărul.ro, conform rechizitoriului.

Înalta Curte de Casație și Justiție a luat în discuție un nou termen care va avea loc pe data de 21 februarie, în camera preliminară. În judecată vor fi prezenți și: Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, acuzați fiind de infracțiuni contra umanității. Surse din apropierea procesului au susținut că Valentin Ceaușescu a trimis la dosar o serie de documente în care se arată faptul că el este succesorul Elenei și al lui Nicolae. De asemenea, în acte este subliniat faptul că fostul cuplu dictatorial se aflăla categoria de „persoane vătămate”. Amintim că dosarul cauzei cuprinde 3.330 de volume, din care un număr de 2.030 au fost instrmentate după data de 13 iunie 2016.

„Sunt 50 şi ceva de părţi vătămate şi părţi civile. Fiecare şi-a trimis cererea de constituire în timp diferit. Potrivit legii, partea vătămată nu are pretenţii, partea civilă are pretenţii materiale. Când am văzut numele lui Valentin, am spus că e coincidenţă de nume. Dar scrie: succesor al persoanei vătămate Ceauşescu Elena şi Ceauşescu Nicolae. Nu are pretenţii. Dar poate să se constituie parte civilă până la citirea actului de sesizare”

Sursă sub protecţia anonimatului (Sursa: adevărul.ro)