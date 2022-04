Gestul minunat făcut de Gigi Becali pe aeroportul Otopeni. Ce l-a întrebat pe un bărbat care a vrut o poză

Gestul minunat pe care l-a făcut Gigi Becali pe aeroportul Otopeni. Latinfundiarul s-a hotărât să plece pentru câteva zile la Muntele Athos, în Grecia. El nu a mai vizitat Muntele Athos de când a început pandemia. Îmbrăcat modest și cu atitudine smerită, Gigi Becali se afla ieri, la prânz, pe aeroportul Otopeni, înainte de a decola. Un admirator al său l-a recunoscut și l-a întrebat dacă poate face o fotografie cu el. Care a fost reacția omului de afaceri.

Marius, bărbatul care l-a întâlnit pe Gigi Becali pe aeroport, a povestit cum a reacționat latifundiarul când acesta l-a rugat să facă o poză cu el.

„L-am întrebat: ‘tăticu, fac și eu o poză cu tine?’ Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit Marius, potrivit Cancan.ro.