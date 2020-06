Gestul impresionant al unui pensionar de 87 de ani din Cugir. Ce a făcut cu banii din pensie

Un pensionar în vârstă de 87 de ani din Cugir a emoționat până la lacrimi. Ce a făcut bătrânul cu banii din pensie? Povestea sa de viață și bunătatea fără margini a șocat.

Cugir: Gestul impresionant al unui pensionar de 87 de ani

Mircea Ionescu are 87 de ani și nu a uitat ce înseamnă sprijinul și momentele unice în care trebuie să oferi fără să aștepți în schimb. Bărbatul în vârstă de 87 de ani și-a donat economiile sale de 10.000 de lei unui spital din oraș. Acesta a dat suma adunată din pensiile sale și ale soției fără să socotească de două ori. Cu toate că ar fi putut profita de bani și și-ar fi putut îndeplinit mici dorințe sau i-ar fi putut lăsa unei rude, a decis să vină în ajutorul unui spital.

Bărbatul trăiește într-un apartament dintr-un bloc vechi din Cugir alături de soția sa care este bolnavă din 2008 și a fost internată de 36 de ori peste tot în țară. Niciodată nu a părăsit-o și a stat la căpătâiul ei tot timpul, moment în care a realizat cât de important este orice mic ajutor venit din exterior.

„Știm cum este și ce nevoie de ajutor este”

”Soția are 83 de ani. Cu ea m-am sfătuit să donăm acești bani. Am zis amândoi să facem ceva pentru situația prin care trece țara. Și noi am fost în spitale, știm cum este și ce nevoie de ajutor este. Am zis: cât mai trăiesc, dom’le… Dacă nu ajutăm acum…” spune Mircea Ionescu. Pensionarul a vorbit cu greu despre donația făcută, dar nu pentru că ar fi străin de astfel de lucruri.

Mircea Ionescu a donat alți 2.000 de lei unui centru de ocrotire al copiilor pe data de 1 iunie, au aflat jurnaliștii de la g4media.ro de la un reprezentant al primăriei, nu de la el. Aduce zâmbetele pe fața altor oameni, dar niciodată nu se laudă cu asta, ci alege să se bucure în taină de binele făcut. ”Îl știu bine de la fabrică. Este un om care toată viața a fost modest, foarte respectat în comunitate și care a muncit mult. Dumnezeu să îi dea sănătate” spune Dumitru Giurcă, un fost coleg al acestuia, care locuiește și el în zonă.