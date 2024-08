Gestul făcut de Toni Iuruc la doi ani de la despărțirea de Simona Halep. E clar că acum a dat uitării trecutul

După ce a divorțat de Simona Halep, Toni Iuruc a ieșit ușor, ușor din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, el nu a fost uitat de publicul din România, dar nici de paparazzi. Așa se face că, la doi ani de la separarea de jucătoarea de tenis din Constanța, omul de afaceri a fost fotografiat la plajă. El nu se relaxa singur, ci în compania unei blonde cu forme apetisante.

După separarea de Toni Iuruc, Simona Halep s-a concentrat pe problemele sale din carieră. În schimb, omul de afaceri pare că și-a refăcut viața personală.

De curând, acesta a fost surprins de paparazzii Cancan pe o plajă. Însă, el nu se bucura de soare și de nisip singur, ci alături de o blondă misterioasă.

Cei doi au fost observați discutând și zâmbind, însă interacțiunea lor nu a sugerat că ar fi vorba de o relație romantică. Aceștia nu s-au sărutat și nici nu s-au atins. Prin urmare, încă nu este clar dacă Toni Iuruc are o nouă iubită sau nu.

Pe de altă parte, Simona Halep a fost subiectul unor speculații legate de o posibilă relație cu afaceristul Dorin Mateiu. În urmă cu ceva timp, cei doi au fost fotografiați împreună într-un restaurant din București. Totuși, afaceristul în vârstă de 57 de ani a negat vehement aceste zvonuri.

”Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva.

Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri.

Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a spus Dorin Mateiu, potrivit celor de la Prosport.