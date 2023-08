Gestul făcut de presupusa criminală a Alinei. Unde a plecat după ce şi-ar fi ucis prietena

Orașul Mangalia este încă în șoc, după crima care a avut loc în urmă cu câteva zile. O tânără de doar 18 ani se presupune că ar fi fost ucisă de colega ei de cameră. Din informațiile apărute s-a aflat și gestul făcut de presupusa criminală a Alinei, precum și unde a plecat după ce şi-ar fi ucis prietena.

O dimineață ca oricare alta, ce nu prevestea nimic deosebit, avea să se tranforme într-un adevărat coșmar pentru localnicii de aici. Unul din locuitorii din Mangalia avea să descopere corpul neînsuflețit al unei tinere, ascuns sub o bancă dintr-un parc din oraș. După ce au fost chemate echipejele SMURD și cele ale poliției, s-a aflat și identitatea fetei și vârsta acesteia, 18 ani.

”Am crezut că e un câine, prima dată. Apoi m-am apropiat, am vrut să o trezesc, am zis că poate a băut. Nu mișca.

M-am speriat, am intrat în stare de șoc, am strigat la băieții din parcare după ajutor. Mi s-a făcut rău, am început să plâng. Era chircită și față nu mai avea, era desfigurată”, a povestit bărbatul care descoperea corpul tinerei de 18 ani.