Gestul făcut de Klaus Iohannis când l-a văzut pe Zelenski. Viktor Orban a procedat la fel

Astăzi, 9 februarie 2023, a avut loc o întâlnire la nivel inalt, între Volodimir Zelenski și liderii europeni la summitul UE. După discursul rostit astăzi în fața Parlamentului European, președintele ucrainean, de asemenea, s-a întâlnit personal cu șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European. Dar, un moment al zilei a fost surprins de mai toate camerele de televiziune aflate la eveniment și evidențiat, și anume gestul făcut de Klaus Iohannis când l-a văzut pe Zelenski, același lucru făcându-l și premierul maghiar, Viktor Orban.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat joi un turneu fulminant la principalii săi susținători europeni, căutând asigurări că Ucraina ar putea deveni într-o zi parte a Uniunii Europene. Zelenski se va întoarce deja acasă cu o grămadă de bunăvoință și cu angajamente privind acordarea de mai mult ajutor militar, spun surse apropiate.

El a sosit la Parlamentul European în aplauze furtunoase, urale și huiduieli din partea legiuitorilor, insistând în discursul său în plen că lupta Ucrainei împotriva Rusiei este o luptă pentru libertatea întregii Europe.

În același discurs,d eja cunoscut și cu caracter populist, Volodimir Zelenski a adăugat că Rusia vrea să distrugă modul de viață european. După discursul său, a ridicat un steag al UE, iar întregul legislativ a rămas într-o tăcere sumbră în timp ce au fost interpretate imnul național ucrainean și imnul european „Odă bucuriei”.

Zelensky arrives to the European Council summit with all EU leaders.

🇺🇦 pic.twitter.com/dYqViWEurV

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 9, 2023