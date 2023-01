Gestul făcut de Camilla la prima apariţie în public de la lansarea cărţii lui Harry. Toţi ochii au fost pe Regina consoartă

Gestul făcut de Camilla la prima apariţie în public de la lansarea cărţii lui Harry. Jurnaliștii au așteptat cu nerăbdare să discute cu cuplul regal, în circumstanțele în care au apărut informații potrivit cărora monarhul de la Londra ar fi fost de-a dreptul revoltat de dezvăluirile făcute de fiul său cel mai mic în volumul de memorii „Spare”.

Dezvăluirile făcute de Prințul Harry în volumul său de memorii, „Spare”, au făcut furori în spațiul public. Nu doar fanii Casei Regale britanice au rămas surprinși de detaliile controversate publicate de partenerul lui Meghan Markle. Și persoane din rândul Familiei Regale au fost profund afectate de situațiile prezentate public.

Printre acestea se numără chiar Regele Charles și regina consoartă, Camilla. Sursele externe au informat că monarhul de la Londra ar fi fost de-a dreptul furios când a aflat cele notate de fiul său în lucrarea publicată recent. Capul monarhiei britanice nu ar fi știut nici măcar de unde să înceapă comentariile cu privire la unele dintre afirmațiile Prințului Harry.

Regele Charles s-ar fi supărat foarte mult din cauză că, în mijlocul scandalului, a fost târâtă și partenera sa de viață. Regina consoartă Camilla nu a fost scutită de criticile Prințului Harry, care a dezvăluit că atât el, cât și fratele său nu și-au dorit ca tatăl lor să se căsătorească cu aceasta.

„Ea era ticălosul. Ea a fost a treia persoană din căsnicia lor. Trebuia să-și (reabiliteze – n.r.) imaginea.

Nu am crezut că este necesar. Ne-am gândit că va provoca mai mult rău decât bine. Dacă acum era cu iubita lui, asta cu siguranță este suficient. De ce să mergi atât de departe, când nu ai neapărat nevoie? Am vrut ca el să fie fericit. Și am văzut cât de fericit era cu ea. Deci, la acea vreme, era OK.

(Camilla a fost periculoasă – n.r.) din cauza nevoii ei de a-și reabilita imaginea. Asta a făcut-o periculoasă din cauza legăturilor pe care le făcea în presa britanică. Și a existat o disponibilitate deschisă de ambele părți de a face schimb de informații. Și cu o familie construită pe ierarhie, și cu ea, pe cale de a deveni regina consoartă, aveau să rămână oameni sau cadavre în stradă din cauza asta”, i-a explicat Prințul Harry jurnalistului Anderson Cooper, în timpul interviului CBS despre memoriile sale.