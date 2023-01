Britanicii au răbufnit după dezvăluirile prințului Harry. Lovitura dură primită de fiul regelui Charles

A spus că vrea să își spună propriul adevăr, sperând, probabil, să își salveze imaginea, însă efectul pare să fie total opus. Britanicii au răbufnit după dezvăluirile prințului Harry. Fiul regelui Charles a primit o lovitură dură din țara natală.

Lansarea, pe 10 ianuarie 2023, a autobiografiei prințului Harry, „Spare”, este doar o continuare a războiului pe care el și soția sa, Meghan Markle, l-au pornit împotriva Familiei Regale a Marii Britanii.

În paginile cărții, ducele de Sussex face dezvăluiri șocante și acuzații grave la adresa fratelui său, tatălui și mamei vitrege.

Harry povestește cum o ceartă cu William a escaladat, prințul de Wales devenind violent.

„M-a prins de guler, mi-a smuls colierul şi m-a trântit la podea”, îl citează The Guardian pe prinţul Harry.

„A pus jos un pahar cu apă, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, iar cioburile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă.”