Gestul cu care Andra l-a impresionat pe tatăl său înainte de operația lui Cătălin Măruță: “Acolo e dragoste mare”. Cum se simte vedeta PRO TV, după operație EXCLUSIV

Vestitul impresar Mihai Alexandru, tatăl Andrei, a avut mari emoții pentru ginerele său, Cătălin Măruță, care ieri a suferit o complicată intervenție chirurgicală la genunchi. L-a impresionant până la lacrimi gestul Andrei, care nu s-a dezlipit de patul de spital al iubitului ei soț: „Cătălin Măruță e sufletul ei, acolo e dragoste mare, ei sunt o adevărată familie”, ne-a declarat Mihai Alexandru, exclusiv pentru Playtech Știri.

Impresar și organizator de evenimente, Mihai Alexandru, tatăl Andrei, este bucuros că operația lui Cătălin Măruță s-a desfășurat ieri cu succes. Acesta ne-a vorbit pe un ton relaxat despre starea de sănătate a ginerelui său, dar recunoaște că a avut mari emoții în timp ce Cătălin se afla pe masa de operație:

Mihai Alexandru este impresionat de grija pe care Andra i-o poartă lui Cătălin, și în aceste zile cu mari emoții:

Mesajul publicat ieri pe conturile sociale de Andra, din spital, a impresionat însă o țară întreagă, solista dovedind că, într-adevăr, Cătălin Măruță, vedeta PRO TV, este sufletul ei pereche:

Mihai Alexandru crede și în talentul muzical al nepoatei, al Evei, fiica Andrei, care deja urcă pe scenă alături de mama ei.

Îi prevede o carieră de succes micuței, mai ales că încă de pe acum se bucură de aprecieri în mediul online, pe rețelele sociale. La doar șapte ani, Eva e foarte frumoasă, dar și foarte isteață, având replici delicioase:

Mihai Alexandru are numai cuvinte de laudă și la adresa Aurorei, soția fiului său, o talentată solista de muzică populară, care a slăbit recent 30 de kilograme, după operația de micșorare a stomacului. El explică, pentru Playtech Știri, de ce artista a dorit o schimbare bruscă de imagine:

Aurora a povestit despre spectaculoasa transformare, la Kanal D:

„Se vede schimbarea. Am reușit, am făcut-o și pe asta. Când am văzut că am trecut de 90 de kilograme, am zis că nu se mai poate. Am slăbit 30 de kilograme într-un an. La început mi-a fost frică.

Cu toți care s-au operat din showbiz am vorbit. Mie nu mi s-a întâmplat nimic rău și recomand la toată lumea. Eu nu mă plimbasem cu bicicleta de 20 de ani și acum pot.

Îmi iau tricouri S acum. De la XXXL, acum port S. Mănânc ce mâncam înainte, dar puțin. Nu doare nimic. Stai două zile în spitale și ai trei puncte pe burtă”.