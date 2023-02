Gerul siberian îngheaţă România. Oraşul în care s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură

Gerul siberian îngheaţă România și în următoarele zile, conform meteorologilor ANM, care au emis în acest sens un cod galben de ger pentru mai multe zone din țară. Pe de altă parte, miercuri noapte s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din această iarnă.

Iarna a pus stăpânire pe România, făcând pe plac iubitorilor de zăpadă și frig. Mai întâi au fost ninsori, bogate cantitativ în mai multe zone din țară, după care a venit gerul.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, gerul siberian îngheaţă România și în zilele ce vor veni, chiar dacă nu se vor mai înregistra temperaturi foarte scăzute.

Astfel, temperaturile vor coborî la -25 de grade Celsius în mai multe zone din țară, însă recordul de anul acesta s-a înregistrat la Întorsura Bucăului, unde mierucir noapte termometrele au coborât până la -31 de grade Celsius.

Acum, meteorologii anunță încă 4 zile de ger năpraznic în România în Transilvania, Maramureș și Moldova, unde temperaturile minime se vor situa în general între -25 și -18 grade.

Conform ANM, nopțile și diminețile vor fi local geroase și în restul teritoriului, astfel că temperaturile minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -18 și -8 grade Celsius.

„Într-adevăr, ne regăsim sub influența unei mase de aer polar ce a determinat temperaturi minime foarte scăzute, temperaturi sub pragul gerului sub -10 grade în multe zone din țară, mai frecvent în nordul, în centrul teritoriului, în zona deluroasă din sud.

De altfel, ne așteptăm ca astfel de valori să avem și în noaptea care urmează, poate chiar mai extinse de atât.