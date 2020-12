George Simion nu se lasă. Atac pe față la Tăriceanu și Traian Băsescu. ”Unii spun că fură”

George Simion nu se lasă și l-a atacat pe față pe Tăriceanu și Traian Băsescu. Liderul AUR a declarat că nu va face alianță cu nimeni. El a mai spus că este bucuros că AUR a început să reformeze clasa politică din România și a început cu doi dintre politicienii vechi, Călin Popescu Tăriceanu și Traian Băsescu, care nu au mai intrat în Parlament.

Cine conduce, de fapt, alianța AUR. George Simion, despre zvonurile care îl dau pe Vasile Dâncu drept creierul noului partid

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, nu se lasă, iar de data aceasta și-a îndreptat atacul către Călin Popescu Tăriceanu și Traian Băsescu. De asemenea, George Simion a mai pomenit încă o dată că nu va bate palma cu niciun partid pentru o viitoare coaliție.

De asemenea, ședul AUR se declară în continuare nemulțumit că, deși partidul lui are circa 12% din componența viitorului Parlament, nu i s-au alocat comisii importante.

AUR nu se aliază cu niciun partid

”Suntem singurul partid de dreapta, nu vom face coaliție de guvernare nici cu așa-zisa stângă și nici cu dreapta. Nu aș putea intra într-o coaliție cu un partid despre care unii spun că fură. PNL a făcut un aranjament în care partidul nostrul va primi Comisia pentru Petiții și Comisia pentru UNESCO.

Solicităm de deschiderea de urgență a scolilor din ianauarie. E un subiect fierbinte. Pe noi ne interesează Comisia pentru Învățământ și Comisia juridică”, a declarat George Simion la emisiunea Legile Puterii de la Realitatea Plus.

Vasile Dâncu, păpușarul AUR?

Referitor la zvonurile cum că Vasile Dâncu ar fi păpușarul AUR, George Simion a infimat total așa ceva. În plus, liderul AUR a declarat că, având în vedere scorul obținut de partidul lui, el ar fi mai îndreptățit să îi dea sfaturi lui Vasile Dâncu.

”Domnul Dâncu se laudă că ar fi marele starteg din spatele AUR și că el este cel care ne-a dat avânt. Nimic mai greșit. S-ar putea ca Dîncu să fie băiatul nostru. Noi suntem duhul care își mănâncă lampa. Am scos un scor bun, deci am putea să fim noi strategii lui Vasile Dâncu”, a spus George Simion.

George Simion, mulțumit că Popescu Tăriceanu și Train Băsescu au fost scoși din politică

Liderul proaspătului partid intrat în Parlament spune că AUR vrea reformarea clasei politice românești, dar și redeschiderea unor sectoare foarte afectate de criza sanitară, cum este industria HoReCa. ”Vrem reformarea clasei politice. În negocierile de la Vila Lac 1 s-a discutat interzicerea traseismului, salvarea pădurilor, repornirea școlilor, redeschiderea HoReCa, a sălilor de spectacole și a teatrelor.Vrem să identificăm în partidele politice oameni care fac lucruri, nu oameni care lucrează să îndepărteze oamenii de valoare.

Am fost azi în Târgu Mureș,Cluj, Zalău, Oradea. Toți susținătorii noștri ne aplaudă atunci când le spunem că nu vom face alianță cu nimeni. Rămânem la ceea ce am promis alegătorilor noștri. Noi nu vrem să stăm de șase, atunci când unii fură. Avem doar un an de la înființare, iar scopul nostru este să punem oameni capabili la conducerea României. Românii ne descoperă și avem timp să creștem în procente. Important este că am început reformarea clasei politice: i-am trimis acasă și pe Tăriceanu și pe Băsescu”, a mai declarat George Simion.