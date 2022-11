George Simion, dezvăluiri explozive surprinse într-o înregistrare audio. Ce ar fi capabil să facă pentru 2.000 de euro? Diana Șoșoacă: „Vă daţi seama că va vinde România?”

Diana Șoșoacă revine în forță pe micile ecrane, venind cu dovezi șocante menite să-i păteze imaginea liderului AUR, George Simion. Puternic implicat în politica românească și un patriot convins, politicianul a câștgat simpatia a milioane de români, un motiv de nemulțumire pentru rivalii politici, care urmăresc fiecare mișcare a acestuia pentru a-l comprimite. În urmă cu câteva ore, Diana Șoșoacă, a comentat o înregistrare în care George Simion a făcut afirmații comprimițătoare. Iată ce ar fi capabil să facă pentru a obține o sumă de bani semnificativă.

Deși au fost colegi și buni prieteni în vremurile bune, Diana Șoșoacă și George Simion au ajuns rivali, vorbindu-se de rău unul pe altul. Recent, fosta senatoare AUR a comentat o înregistrare în care George Simion dezvăluia că ar fi în stare să „pupe și în fund pentru a obține 2000-3000 de euro”.

Profitând de planurile sale mărețe de a candida pentru președinția României, George Simion a fost puternic atacat de Diana Șoșoacă, având în vedere că aceste afirmații sunt total ilegale și nedemne pentru un viitor președinte. Mai mult, senatoarea susține că o astfel de atitudine face rușine partidului, astfel că, acesta ar fi un moment în care ar putea fi eliminat.

Ulterior comentariilor făcute de Diana Șoșoacă s-a aflat și motivul pentru care George Simion ar fi făcut afirmațiile compromițătoare. Se pare că liderul AUR dorea să facă bani pentru achiziționarea unui autobuz, motiv pentru care, nu îi păsa extrem de tare modul în care va reuși să obțină acea sumă de 2.000-3.000 de euro. Contactat telefonic, George Simion a refuzat să comenteze înregistrarea dezbătută în direct.

În urmă cu câteva zile, George Simion a fost întrebat în cadrul podcastului moderat de Adriana Bahmuțeanu dacă se teme de Diana Șoșoacă. Acesta a dezvăluit că nu are nicio frică față de fosta sa colegă, însă nu dorește să facă parte din același partid politic, amintind despre faptul că aceasta a fost surprinsă la recepția Ambasadei Rusiei.

„Unii mă acuză că sunt trădător. Pe cine am trădat? Am trădat cauza? Am trădat mitingul din 21 decembrie, pe care noi l-am organizat? Am votat împotriva românilor? Am trădat-o pe doamna Șoșoacă? Că mă acuză că sunt Iuda, că sunt… Nu cred!

Ea a avut o atitudine nepotrivită și cred că trebuie să-și revină. Mai mult nu vreau să acuz pentru că ajungem într-o zonă de derizoriu în care nu vreau să mă bag!

N-am nicio ceartă cu doamna Șoșoacă, dar nu poate fi în aceeași formațiune cu mine atât timp cât se duce la recepție la Ambasada Rusiei. Nu mai pot de frică! Chiar acum o oră am ieșit dintr-o comisie în care era și Diana. Mor de frică!”, a declarat George Simion.