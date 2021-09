George Simion, despre introducerea certificatului verde. Ce spune liderul AUR că urmează în România

George Simion, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a răbufnit după ce certificatul verde digital a devenit oficial obligatoriu în România. Acest document este valabil în toate zonele unde rata de infectare cu Covid-19 depășește 3 cazuri la mia de locuitori. Ce spune politicianul că urmează în țara noastră.

George Simion, unul dintre marii contestatari ai măsurilor anti-coronavirus, este supărat foc pe decizia autorităților de a impune obligativitatea certificatului verde în România. Liderul AUR a declarat la un post de televiziune că românii sunt discriminaţi prin introducerea acestui document medical. Mai mult, politicianul a lansat o bombă în direct! Ce se va întâmpla în țara noastră, în viitorul apropiat.

În curând vor avea loc nişte manifestaţii puternice în toată ţara împotriva introducerii certificatului verde, a dezvăluit Simion la România TV.

Liderul AUR spune că nu are încredere în raportările făcute de autorități cu privire la numărul de cazuri de infectări. Politicianul are și o explicație. În vară, România s-a aflat pe lista verde a statelor cu risc epidemiologic, iar acum, în septembrie, situația sanitară a devenit brusc alarmantă.

„Acum a inceput scoala si trebuie sa se inchida rapid. Trebuie sa ajungem iar la aberatia scoala online, de care nu beneficiaza multi elevi din mediul rural. Suntem destul de sceptici în a accepta cifrele care ni se livrează, având în vedere că anul trecut cifrele au fost grav eronate. Atata timp cat populatia nu a avut incredere in campania de vaccinare, acum se aplica alte strategii.

Avem probleme cu studentii care vin sa se cazeze in camin si nu li se da camere daca nu sunt vaccinati, elevii vin acasa la parinti cu fel de fel de hartii, primim plangeri de la oameni care nu mai sunt primit in cladirile in care lucreaza daca nu se vaccineaza.

Incepe discriminarea intre romani. Certificatul verde a inceput sa fie folosit la nunti, botezuri. Cei care au rezistat anul trecut, anul acesta vor inchide tot.

Vor veni niste manifestatii puternice”, a declarat George Simion la România TV.