George Simion, despre condiția împăcării cu Diana Șoșoacă: „Diavolul este orgolios, e ipocrit şi face greşeli”

George Simion, liderul partidului AUR a dezvălui, în direct, ce probleme are cu Diana Șoșoacă. Acesta o atacă în termeni duri și scoate la iveală toate conflictele pe care le-a avut cu fosta sa colegă de partid în ultima perioadă. Pe de altă parte, politicianul afirmă că ar avea șanse de împăcare cu senatoarea, dar cu o singură condiție.

Diana Șoșoacă, demascată în direct

După ce senatoarea i-ar fi adus mai multe acuzații lui George Simion, printre care aceea că nu este președintele AUR în acte și că nu a purtat mască în campania electorală, acesta revine cu replici dure, menite să elucideze misterul și să o demaște pe fosta colegă.

„Doamna Şoşoacă primise o ofertă de la dl Peia să fie preşedintele Partidului Neamul Românesc şi, cum mândria e un păcat, au început tot felul de disensiuni. Noi, spre deosebire de doamna avocat, nu am fost niciodată susţinători ai USR sau ai celor de la #rezist, mai multe contraziceri, inclusiv despre domnul Lulea. Vă daţi seama în ce bâlci am nimerit, şi cu ce persoane. Special nu am vrut să îl punem pe acest domn Nile Peia pe lista de candidaturi. Uşor, uşor, facem curăţenie”, a afirmat George Simion.

Diana Șoșoacă și-a terorizat colegii în fiecare zi

Liderul AUR susține că Diana Șoșoacă devenise extrem de orgolioasă, astfel încât nimeni nu se mai putea înțelege cu ea. Acesta susține că pentru el și colegii săi, partidul este asemeni unei familie, iar Diana Șoșoacă are o viziune diferită în acest sens. Scandalurile ar fi început să se îndesească, iar mândria și succesul au dus-o pe senatoare pe drumuri greșite.

George Simion a mai dezvăluit că cea care a părăsit partidul este chiar Diana Șoșoacă, în speranța că va putea forma o echipă cu Ninel Peia și Francisc Tobă.

“Doamna Şoşoacă i-a supărat în aceste două luni pe colegii mei în fiecare zi veneau să se plângă. S-a certat miercurea trecută cu colegii de la Senat, i-am zis să vină în birou, să discutăm. – Nu, vino tu la mine în birou. Aveam plen şi nu am putut interveni, iar colegii nu au mai răbdat, un partid este o echipă, o familie. Nu sunt lupi singuratici. Eu i-am tot luat apărarea… Dar au fost conflicte. Ziua şi conflictul, nu poţi să faci o echipă, în felul ăsta. Eu i-am luat apărarea şi am spus că nu o dau afară. Dumneaei a declarat că EA a plecat din partid, nu noi am dat-o afară.Ea a plecat din partid. Crede că o să facă echipă cu acest domn fost deputat Ninel Peia şi Francisc Tobă, căruia noi nu i-am validat mandatul”, a adăugat liderul AUR, potrivit Antena3.

“Diavolul și-a băgat coada”

George Simion a ținut să menționeze faptul că mândria Dianei Șoșoacă ar avea legătură cu o influență nefastă a Diavolului, în ciuda credințelor partidului. Acesta se bucură că relația dintre Diana Șoșoacă și partid s-a terminat în condiții relativ bune.

“Încercăm să ţinem cu credinţa, dar văd că Diavolul şi-a băgat coada. Văd mândria, Diavolul nu este perfect cum este Dumnezeu. Diavolul este orgolios, e ipocrit şi face greşeli. Mai bine că s-a intamplat acum, decât să ajungem la un conflict total”, a adăugat liderul AUR George Simion.

Cu privire la șansele de împăcare cu Diana Șoșoacă, George Simion nu a exclus această variantă, însă cu o condiție.