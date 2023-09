George Simion, chemat la audieri la DGA. Liderul AUR, citat într-un dosar de corupție

Situație dificilă pentru George Simion. Liderul AUR a fost citat la audieri de Direcția Generală Anticorupție. Din primele informații, va merge acolo în calitate de martor într-un dosar de corupție. A făcut deja primele declarații și a explicat cum stau, în opinia lui, lucrurile.

George Simion trece prin clipe grele în acest moment. Celebrul lider AUR are probleme cu legea, după ce a fost declarat martor într-un dosar de corupție. A primit citație și urmează să se prezinte la audieri luni, 4 septembrie.

Celebrul om politic a intervenit de mai multe ori ca să clarifice situația și, în primă fază, a precizat că nu are nicio vină, dar mulți încearcă să îi facă rău. A publicat chiar și o fotografie cu citația pe rețelele de socializare, unde o mulțime de oameni au reacționat.

DGA a explicat că George Simion știe despre ce dosar este vorba, pentru că tocmai el ar fi cel care a depus plângerea. Astfel, în calitate de martor, va trebui să se prezinte și să dea explicații.

George Simion a încercat să se apere, explicând cum stau, de fapt, lucrurile. Omul politic spune că mulți îi fac rău doar pentru că este liderul unui partid care spune mereu lucrurilor pe nume și ține cu dreptatea.

Mai mult, George Simion spune că nu știe despre ce este vorba în dosar și nu a fost martor la nicio faptă de corupție. Totuși, este decis să se prezinte la audieri, pe motiv că nu are nimic de ascuns și este o persoană asumată, care își asumă orice responsabilitate.

„Nu cunosc detalii cu privire la speță, dar nu am nicio emoție referitor la o eventuala cauză în care sunt citat. Nu poate fi vorba decat de calitatea de martor pe care as putea-o avea în vreun dosar. Sunt un om responsabil si am cerut întotdeauna autorităților sa aplice legea fără sa tina cont de statutul persoanelor implicate în diferite cauze.

Observ însă că în ultima perioada autoritățile manifesta un interes deosebit pentru toate cazurile care ar putea avea chiar și cea mai nevinovata tangență cu persoana mea, partidul pe care îl conduc sau cu vreunul dintre colegii noștri.

Suntem verificați la sânge pentru o vulnerabilitate informatică la aplicația partidului, suntem controlați drastic pentru fiecare leu pe care l-am cheltuit în ultima vreme, trebuie sa dam socoteala pentru ca am lansat un spital mobil care oferă servicii medicale gratuite românilor, iar acum sunt citat intr-un dosar DNA.

Chiar și dacă nu as fi fost anchetat ilegal și nejustificat anul trecut pentru acuzația ca as fi condus cu permisul suspendat, tot as fi considerat ca ma bucur de prea multa atenție din partea autorităților care au in arhive munți de dosare neatinse de ani de zile. Dar, ca un cetățean onest, ma bucur ca angrenajul unui sistem de justitie extrem de greoi se deblochează și se pune în mișcare intr-un ritm atât de susținut.

Sper sa nu se oprească după câteva știri senzaționale despre persoana mea sau partidul Alianța pentru Unirea Românilor”, a mai comentat Simion.