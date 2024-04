George Simion a devenit tătic. Prima imagine cu Ilinca de pe patul de spital: “M-ai făcut bogat”

De astăzi, George Simion a devenit tătic și radiază de fericire după ce soția lui, Ilinca, a născut un băiețel.

După ce avea să facă nuntă cu peste 10.000 de oameni, George Simion și Ilinca anunțau în septembrie 2023 că vor deveni părinți, iar ulterior apăreau imagini inedite cu Ilinca Simion în timpul sarcinii.

Astăzi, în schimb, liderul AUR a publicat pe pagina sa de Facebook o poză cu soția sa, și cu un text scurt, dar emoționant:

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în 2023, iar organizarea nunții avea să intre în atenția presei, după ce aveau să participe 10.000 de nuntași. Tot atunci amândoi au declarat că își doresc un copil. Printre cei care aveau să participe la nunta cu fast a celor doi s-a numărat și celebrul Dan Diaconescu, inclusiv ca martor la cununia civilă.

La un an de la nunta sa, George Simion avea să-și facă și un bilanț, tot atunci aflându-se că și celebrul latifundiar Gigi Becali ar fi contribuit la nunta lui Simion, acesta declarând că „Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro.”:

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat.”, declara Gigi Becali.