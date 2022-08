George Pușcaș pleacă de la Reading și va fi coleg cu campionul mondial Cesc Fabregas. Anunț de ultimă oră: „Cluburile au ajuns la un acord”

George Pușcaș este foarte aproape să fie din nou împrumutat de Reading, clubul care l-a cumpărat cu 11 milioane de euro de la Inter. După ce sezonul trecut a jucat în Serie B, la Pisa, atacantul român ar putea ajunge acum la Como. La formația italiană ar urma să fie coleg cu Cesc Fabregas.

George Pușcaș va fi împrumutat de Reading la Como

George Pușcaș are viață tot mai grea la Reading, formație care a avut mari emoții privind menținerea în liga a doua din Anglia. Internaționalul român nu și-a putut ajuta echipa. A fost împrumutat la Pisa, formație cu care a jucat barajul pentru promovarea în prima ligă din Italia, dar după ce echipa a rămas în Serie B, conducătorii clubului italian nu au activat clauza de cumpărare. Are totuși șanse foarte mari să se întoarcă în liga a doua din Italia. Como îl vrea împrumut și speră să aibă un parteneriat de succes cu fostul campion mondial Cesc Fabregas.

„Reading și Como au ajuns la un acord în privința lui George Pușcaș. Lipsește doar «da»-ul jucătorului, care ar putea fi tentat să joace alături de Fabregas”, a anunțat site-ul Tuttomercatoweb.

Jurnaliștii din Italia scriu că jucătorul român a lăsat o impresie bună la Pisa, deși echipa a ratat promovarea. A jucat în 22 de meciuri și a înscris opt goluri și a semnat două pase decisive. Pisa a preferat să aducă alți doi români. L-a cumpărat pe fundașul Adrian Rus cu un milion de euro și l-a împrumutat pe Olimpiu Moruțan de la Galatasaray.

Como are ambiții mari. În această vară l-a adus pe Francesc Fabregas (35 ani), liber de contract, după ce mijlocașul și-a reziliat înțelegerea cu AS Monaco. Internaționalul spaniol are un CV impresionant: Arsenal, FC Barcelona și Chelsea sunt cele trei formații „de mare greutate” din cariera lui. A jucat și 110 meciuri în tricoul naționalei Spaniei.

George Pușcaș a jucat pentru Bihor Oradea, Inter Milano, Bari, Benevento, Novara, Palermo și Reading. Totodată, vârful de atac a adunat și 30 de prezențe pentru echipa națională, pentru care a reușit să marcheze 8 goluri.