George Ogăraru și CSA Steaua, implicați într-un eveniment caritabil. Ce se întâmplă pe 01 iunie 2024 pe Stadionul Năstase-Marica din București

Un eveniment cu totul special și care beneficiază de implicarea unor nume cunoscute din sport va avea loc în București pe 01 iunie 2024, între orele 10.00 și 12.00.

Potrivit unui anunț de pe rețelele de socializare, cea de-a doua ediție a Trofeului Copilăriei, care se va desfășura sub sloganul „Adoptă visului unui bursier” și care are ca scop sprijinirea cu burse de studiu a tinerilor cu rezultate bune la învățătură, dar fără posibilități financiare, are loc pe Stadionul Năstase-Marica.

Mai exact, evenimentul este un mini-turneu în cadrul căruia vor avea loc meciuri între patru echipe înscrise în competiția sportivă. Fiecare dintre echipe va susține o cauză proprie, iar banii strânși in urma vânzării biletelor vor ajuta la îndeplinirea scopului evenimentului.

În 2024, pe teren se vor întâlni Echipa Asociației Umanitare Tadeu, Echipa Asociației Neamunit, Echipa Zippers și Echipa CSA Steaua, antrenată de George Ogăraru.

