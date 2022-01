George Burcea, criticat dur pe internet. Ce i-au făcut fanii Andreei Bălan după ultimul scandal

George Burcea a fost criticat dur de fanii fostei partenere de viață. Ce i-au făcut internauții după ultimul scandal cu celebra Andreea Bălan? Cei care o iubesc pe solistă au sărit în apărarea acesteia. Ce i-au spus actorului?

Fanii Andreei Bălan, critici dure pentru George Burcea

George Burcea este din ce în ce mai des atacat de fanii fostei partenere de viață. Cei care o iubesc pe artistă îi iau apărarea în scandalul iscat recent între ea și actor. Amintim că au apărut imagini video în care cei doi au avut ieșiri nepotrivite.

Blondina îl acuza pe tatăl fetițelor sale că bea peste măsură și încă mai consumă substanțe interzise. În timpul acesta, bărbatul îi cerea insistent să vină cu dovezi în dreptul jignirilor uriașe pe care i le aduce. Iubitul Vivianei Sposub pare să-și fi atras antipatia multor internauți care l-au taxat dur de fiecare dată când făcea vreo postare.

„Acesta este publicul din România. Oamenii cred că această fată este t****, dar este doar sora mea. Și s-au adunat 1.001 mesaje până acum. Trist! Foarte trist!”, a transmis George Burcea pe Instagram.

Celebrul actor continuă să-și exprime mâhnirea asupra vorbelor aruncate în public între el și mama copiilor săi. De asemenea, nu de puține ori a venit cu alte variante în dreptul poveștilor spuse de jumătatea trupei Andre.

„Pe ce bază îmi spui că sunt un drogat și un bețiv?”

Andreea Bălan: “Stop! Uite, eu te respect pentru ea”.

George Burcea: “Termină cu lucrurile acestea și după să îți spun”.

George Burcea: “Uite, să zicem că eu am făcut lucrurile acelea”,

Andreea Bălan: “Nu ai ce să îmi spui. Eu nu am ce să discut cu un om care mă jignește”.

George Burcea: “Ascultă-mă și tu”.

Andreea Bălan: “Eu nu am ce să discut”.

George Burcea: “Pe ce bază îmi spui că sunt un drogat și un bețiv? Zi-mi pe ce bază susții la telefon că sunt un drogat și bețiv?”

Andreea Bălan: “Pentru că ești și s-a văzut că ești. Și public s-a văzut că ești. Te-ai sabotat singur cu cartea. Ești! Ce să mai discutăm? Ești”.

George Burcea: “Pe ce bază? Tu îmi spui că te jignesc când tu de fapt mă jignești și bagi în cap copiilor c%$#@uri”

Andreea Bălan: “Eu nu bag nimic copiilor”.

George Burcea: “Pe ce bază?” (Sursa: cancan.ro)

Amintim că relația de cinci ani dintre vedete a atins eșecul la scurt timp după ce cei doi s-au căsătorit. Din păcate, despărțirea a fost cu un scandal care continuă din februarie 2020 și până acum. Aceștia încă se luptă în instanță pentru fetițele pe care le au împreună, dar pare că orice ar face nu reușesc să ajungă la un punct comun.