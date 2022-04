Genomul uman a fost decodat în totalitate de cercetători, după un chin de două decenii. Descoperire uluitoare

Oamenii de știință susțin că au asamblat în sfârșit planul genetic complet al vieții umane. Experții au adăugat piesele lipsă la un puzzle aproape finalizat în urmă cu două decenii. O echipă internațională a descris prima secvențiere a unui genom uman complet. Acesta este cheia spre setul de instrucțiuni pentru a construi și susține un om. Iată detaliile descoperite de curând de către oamenii de știință!

Descoperirea incredibilă a cercetătorilor: genomul uman a fost decodat în totalitate

Oamenii de știință spun că au asamblat planul genetic al vieții umane. Aceștia au adăugat piesele lipsă dintr-un puzzle ce a fost aproape finalizat în urmă cu două decenii. Mai exact, o echipă internațională a descris prima secvențiere a unui genom uman complet – setul de instrucțiuni pentru construirea și susținerea unui om.

Genomul uman este genomul speciei Homo sapiens. Acesta este stocat pe 23 de perechi de cromozomi, iar 22 de perechi dintre acestea sunt de cromozomi autozomali, cealaltă pereche determinând sexul.

Genomul uman haploid ocupă puțin peste 3 miliarde de perechi de bază din ADN. El conține aproximativ 23.000 de gene codificate, mai puține decât se aștepta inițial. Doar 1.5% din genom codifică proteine, restul fiind gene ARN necodificate.

Mai multe grupe de cercetători au contribuit în diferite domenii la crearea hărții genomului uman. Directorul celei mai importante grupări a fost cercetătorul de origine română Sorin Istrail.

Specialistul s-a născut în anul 1975 la Târgu Neamț, a fost șef de promoție al primei promoții a secției de Informa­tică din cadrul Facultății de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

El a obținut titlu de Doctor în Informatică la Universitatea din București în anul 1979, cu lucrarea Context Sensitive Languages with Applications to Semantics of Programs and Number Theory.

Detalii

El a fost cooptat mai târziu în echipa de cercetători de la Seminarul Matematic „Alexandru Myller” și Centrul Universitar de Calcul din Iași.

În anul 1983 a obținut viza pentru Statele Unite ale Americii și a început o carieră didactică, devenind mai apoi asistent la Departamentul de Matematică de la Wesleyan University, Middletown.

Expertul s-a transferat în anul 1992 la Sandia National Laboratories, iar la finalul a 8 ani de muncă a ajuns să ocupe poziția de ‘Principal Senior Member of the Technical Staff’. În anul 2000 a început o perioadă fantastică pentru el în carieră.

Mai exact, cel din urmă a început să lucreze la ,,Celera Genomics” unde a ocupat la scurt timp poziția de Senior Director and Head of Informatics Research’ și ‘Science Fellow’.