Gemenele de la Indiggo au apărut alături de Volodimir Zelenski. Unde și când au fost văzuți împreună

Înainte de a deveni președintele statului ucrainean, Volodimir Zelenski a avut o carieră strălucită în actorie, performând în seriale și filme care l-au consacrat în Ucraina. Mai mult de atât, liderul de la Kiev a jucat alături de gemenele de la Indiggo, româncele Gabriela și Mihaela Modorcea.

Volodimir Zelenski a jucat alături de surorile din trupa Indiggo

În 2022, numele lui Volodimir Zelenski este sinonim cu președintele Ucrainei. Însă, înainte de a ocupa cea mai înaltă poziție în statul ucrainean, actualul lider de la Kiev a avut o carieră strălucită în cinematografie.

Mai mult, fostul actor ar fi jucat, în 2009, alături de româncele de la Indiggo, gemenele Mihaela și Gabriela Modorcea, într-o comedie savuroasă.

Volodimir Zelenski a fost distribuit în comedia „No Love in the City”, o peliculă în care sunt descrise aventurile a trei bărbați de origine rusă în New York, unde încearcă să cucerească femei singure.

Igor, personajul lui Zelenski, se întâlnește în New York cu gemenele „Blyzniaska 1” și „Blyzniaska 2”, ale căror roluri sunt jucate de româncele Gabriela și Mihaela Modorcea. Filmul a avut un adevărat succes, încasând 11 milioane de dolari.

„Trei expatriați ruși iubesc viața și seduc femeile din New York până când se întâlnesc cu Sfântul Valentin, care este deghizat. Acesta îi blesteamă să rămână impotenți până când învață ce este dragostea adevărată. Fără dragoste-fără sex’, se scrie în prezentarea filmului, de pe site-ul imdb.com.

Ce a spus Vladimir Putin, după ce Volodimir Zelenski a devenit președintele Ucrainei

După ce Volodimir Zelenski a câştigat alegerile din Ucraina și a devenit președintele statului ucrainean, Vladimir Putin a explicat motivul pentru care nu l-a felicitat pe fostul actor de reușita sa.

Se pare că liderul de la Kremlin nu a crezut în aptitudinile lui Zelenski de a conduce statul ucrainean, deși l-a felicitat pentru veleitățile sale actoricești.