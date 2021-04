Gelozie între Andra și Alexandra Dinu la Românii au Talent. De la ce s-au supărat cele două jurate

Situație incredibilă la Românii au talent. Alexandra Dinu este geloasă pe Andra. De la ce s-au supărat cele două jurate și cine este concurentul chipeș care a reprezentat mărul discordiei dintre cele două vedete. Până și Pavel Bartoș le-a dat de gol.

Sandro David Machado de Jesus are 33 de ani și este contabil în Timişoara. Exoticul brunet a venit la Românii au talent pentru a pune pe jar inimile tinerelor telespectatoare din România, iar calitățile sale fizice nu au trecut neobservate nici de frumoasele jurate, care nu și-au putut dezlipi ochii de pe el.

Sandro i-a impresionat pe juraţi cu vocea lui magnifică, fiind un fost cântăreț de operă. În timpul piesei, concurentul a făcut contact vizual aproape în permanență cu Andra, lucru rapid observat de Alexandra Dinu care a ținut să glumească pe acestă temă. Până și Pavel Bartoș a spus că este geloasă.

Alexandra: Mi-a plăcut că te-ai simţit bine, deşi ai zis că ai emoţii. Mi s-a părut că ai fost dezinvolt, degajat. Dar ţi-a cântat mai mult ţie, Andra, să ştii! Chiar m-am simţit exclusă.

Sandro: M-am uitat la amândouă, am zis că vă iubesc. Dar Andra este cântăreaţa şi este minunat pentru că am ascultat-o şi este o mare artistă. Tocmai de aceea este minunat să aud că mă apreciază. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin: Cea mai mare nemulţumirea a mea în această emisiune e atunci când lucrurile decurg ok şi nu pot să bat câmpii. Mai iau de la Moisescu “Mă înclin!” şi de la Alexandra “Mi s-a părut superb” şi gata, am zis tot ce am avut de zis.