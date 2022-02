Gelozie în familia lui Ernest de la Kanal D? Ce spune prezentatorul despre controlatul telefonului (exclusiv)

Ernest Takascs este moderatorul uneia dintre cele mai apreciate emisiuni din România, „Ochii din umbră”, de la Kanal D. Chiar dacă se confruntă cu tot felul de situații, de la infidelități în relațiile de cuplu și până la trădări, prezentatorul TV a rămas același în relația cu soția sa, Adriana, femeia cu care împarte și bune și rele de 17 ani.

Ernest și Adriana au o căsnicie cu totul diferită față de relațiile prezentate de vedeta Kanal D în emisiunea sa. De cele mai multe ori, prezentatorul TV are parte de situații în care soții sau partenerii de cuplu se înșală reciproc, copiii își mint părinții, sau alte probleme de ordin domestic. Însă Ernest nu s-a lăsat influențat de ceea ce a a văzut cu ochii săi.

Nu și-a schimbat niciodată atitudinea față de femeia iubită și nu a bănuit, în toți cei 10 ani de căsnicie și încă 7 de relație, că ar fi ceva în neregulă. Deși este detectiv particular, nu și-a folosit cunoștințele din domeniu în viața personală.

Soția mea mă lasă să mă uit în telefonul ei pentru că nu are nimic de ascuns. Telefonul meu nu are parolă.”, ne-a mărturisit Ernest Takacs.

Ernest nu concepe să aibă o altfel de relație cu soția sa. Cei doi au împreună un băiat, pe Alex, care are parte de o educație exemplară din partea părinților săi.

Încerc să fiu echilibrat. Cu soția mea, pentru că ne cunoaștem de mulți ani și am trecut ca mai toți dintre noi și prin bune și prin rele, am învățat să acel dans al vieții și să știu când să las de la mine și când să mă impun. Cu fiul nostru e alt gen de relație, de fațetă a personalității.

Experiențele de care s-a lovit la tot pasul în emisiunea sa de-a lungul anilor, l-au determinat pe Ernest să fie mult mai atent la creșterea și educația fiului său. Este conștient de pericolele care îi pasc pe copii atunci când stau prea mult în fața unei tablete sau a unui telefonului mobil. De aceea, prezentatorul i-a stabilit fiului său reguli stricte în acest sens pentru a-l proteja.

În primii ani de viață, copiii învață copiindu-i pe adulți. Alex nu ne-a văzut niciodată pe noi stând cu orele cu ochii în telefon sau tabletă. Ne-a văzut vorbind la telefon și atât. Ne-am jucat mult cu el, am pus accentul pe timp petrecut afară în natură, la joacă cu copiii. Joaca, cu murdărit din cap până în picioare, cu explorat. Abia după vârsta de 5 ani am început să-l las să se joace pe tabletă dar asta doar în weekend și ca bonus dacă își îndeplinea taskurile. În prezent știe că are voie pe tabletă sau pe playstation în weekend și e ok cu asta”, a povestit vedeta Kanal D.