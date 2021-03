Gazul din case care te poate îmbolnăvi de cancer pulmonar. Doar țigările sunt mai periculoase

Tu știai că există un gaz, emanat în propria ta casă, care te poate îmbolnăvi de cancer pulmonar? Cercetătorii din Cluj, România, au făcut o descoperire revoluționară. Doar țigările sunt mai periculoase decât acest gaz radioactiv. Ce soluție propun specialiștii.

Cercetătorii au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Se pare că există un gaz foarte periculos pentru sănătatea noastră, care este emanat în intimitatea căminului fiecăruia dintre noi. Este vorba despre radon, iar acesta poate cauza îmbolnăvirile de cancer pulmonar. Radonul este al doilea factor care cauzează formarea celulelor cancerigene la nivelul plămânului, după fumatul excesiv.

Un grup de cercetători de la Ingineria Mediului din Cluj susțin că radonul este un gaz radioactiv, care se formează în interiorul clădirilor și pătrunde prin fisurile din ziduri, intrând, astfel, în locuințele oamenilor. Inginerii clujeni au obținut o finanțare de două milioane de euro pentru a realiza o invenție care să ajute la rezolvarea acestei probleme.

„Finanțarea pe care am accesat-o în ultimii 4 ani, 2016-2020, a fost de 2 milioane de euro. Cu două milioane de euro am reușit să dezvoltăm niște tehnologii-pilot și un manual de bune practici. Adică acest proiect devine un model de bune practici în România. Cam de tot am avea nevoie ca să continuăm și să facem transferul tehnologic în industrie”, a explicat inginerul clujean Alexandra Cucoș, managerul de proiect, exclusiv pentru Digi 24.