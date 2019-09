Gazonul de pe Arena Națională, „rupt” după primul antrenament. Care sunt explicațiile

Meciul mult așteptat dintre România- Spania bate la ușă, iar gazonul inspectat în detaliu de Gabriela Firea s-a emoționat și „s-a rupt”. Stelian Dia, cel responsabil de îngrijirea acestuia, a încercat să explice motivele pentru care starea gazonului este mai deplorabilă decât cea de după un meci oficial.

Gazonul de 240.000 de euro de pe Arena Națională s-a prefăcut în bucăți doar după primul antrenament înainte de meciul România-Spania. Realitatea îi contrazice pe oficialii FRF, Stelian Dia găsește explicații pentru evenimentul care disturbă fanii sportului de la meciul ce va urma, iar Gabriela Firea „își dă în cap” cu testele detaliate și vizita atent filmată pe care a făcut-o în urmă cu câteva zile pe teren pentru a se asigura de calitatea achiziției. Mândră din cale afară, primarul Capitalei avea doar cuvinte de laudă la purtător.

„Acest gazon este schimbat dupa doi ani, ultima oara a fost inlocuit in 2017. In ultimii doi ani pe Arena Nationala s-au disputat 50 de meciuri si au avut loc mai multe evenimente printre care concertul Metallica si Ed Sheeran la care au participat peste 50.000 de spectatori. Intr-adevar, prioritate au competitiile sportive, calendarul competitional este esential pentru noi, dar atunci cand nu afectam aceste competitii este normal, asa cum se intampla in intreaga lume arena sa fie deschisa si pentru alte evenimente, in special mari concerte. Acum, in premiera, Primaria Capitalei a organizat o licitatie internationala deschisa, respectand legislatia in vigoare”

Gabriela Firea