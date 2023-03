Garsonieră de 16 mp, scoasă la vânzare cu o sumă uriaşă, în Cluj-Napoca. Toaleta se află în dulap

Piața imobiliară din Cluj-Napoca nu poate să nu uimească. De această dată, prin dimensiunea absurdității. Garsonieră de 16 mp, scoasă la vânzare cu o sumă uriaşă, având toaleta situată într-un fel de dulap. Imaginile au stârnit mari controverse în mediul online, unde internauții s-au arătat șocați de ofertă.

Despre Cluj-Napoca se știa că este un adevărat paradis în materie de proprietăți scoase la vânzare sau oferite spre închiriere. În ultima perioadă însă, piața imobiliară este marcată de oferte care par să se întreacă în absurditate. Dacă la început totul părea să fie o glumă, acum românii sunt revoltați de atitudinea proprietarilor.

După imobilele cu WC în bucătărie sau cu cadă sub pat, a apărut o nouă improvizație imobiliară: toaleta în dulap. Nu, nu este o glumă. Este vorba despre un anunț privind o garsonieră de 16 metri pătrați, scoasă la vânzare recent de către un proprietar. Imobilul se află chiar în centrul Cluj-Napoca, însă condițiile pe care le oferă rămân sub semnul întrebării.

Garsoniera din Cluj-Napoca, virală pe internet. Ultima ofertă de pe piața imobiliară a stârnit reacții acide în mediul online. Un proprietar a decis să își scoată la vânzare garsoniera de 16 mp din zona Astoria Centru, chiar în centrul orașului transilvănean. Imobilul se află într-un bloc cu trei etaje, construit în anul 1970.

Apartamentul cu o cameră este finisat, contorizat, prezintă gresie, faianță, parchet și geamuri termopan, potrivit detaliilor oferite de către proprietar. Locuința este, de asemenea, parțial mobilată și utilizată, a mai spus acesta. Ce a șocat, însă, a fost prețul uriaș cerut pe imobil, în circumstanțele în care condițiile lasă de dorit.

Garsoniera de 16 mp din Cluj-Napoca prezintă toaletă în dulap, după cum se poate remarca și în imaginile încărcate în galeria foto. Camera ce ar trebui să reprezinte baia are uși lamelare, de șifonier, care permite aerisirea. Cel mai probabil, spațiul nu dispune de fereastră separată.

„Vânzare apartament o cameră în zona Astoria Centru, situat în bloc tip vilă, de 3 etaje, construit în anul 1970. Apartamentul este situat la etajul parter, are chicinetă, este tip studio și are o suprafață totală de 20 metri pătrați, respectiv 16 metri pătrați suprafață utila. Apartamentul este contorizat, finisat, are parchet, gresie, faianță, geamuri termopan, este parțial mobilat și utilat”, se arată în anunțul publicat de proprietar pe site-ul de închiriere și vânzare imobiliare.