Ce au mâncat PSD-iștii în ziua votului. Petre Daea i-a omenit cu salam, roșii și brânză

A fost mare tristețe la sediul PSD în ziua în care românii și-au exprimat votul la alegerile prezidențiale. Este tot mai clar că Viorica Dăncilă nu mai are șanse să devină președintele României, dar social-democrații s-au adunat la sediul partidului pentru a urmări împreună rezultatele finale. Printre ei s-a aflat și ministrul Agriculturii, Petre Daea, care le-a adus salam, roșii și brânză.

Viorica Dăncilă a mers la sediul PSD după ce a ieșit din secția de votare. Alături de ea s-au aflat și alți social democrați, între care Lia Olguța Vasilescu, Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Valeriu Steriu, dar și alți oameni care i-au fost în echipă în perioada în care a ocupat funcția de prim-ministru.

La sediul PSD a venit și ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta le-a adus social-democraților salam, roșii și brânză, pentru a mai anima un pic atmosfera tristă din partid.

„În primul rând, am pus ștampila. Am pus-o unde trebuie și pentru cine trebuie. Am votat-o pentru țara mea, pentru binele acestei țări și în folosul fiecăruia. Îi îndemn pe toți să vină la vot”, a declarat Petre Daea după ce și-a exprimat opțiunea de vot.

„Am votat cu toată inima, am votat cu dorința de a merge mai departe cu un președinte care să poată să îi unească pe români, să readucă România într-o zonă de liniște, siguranță, confort, care să facă o țară cu adevărat europeană și respectabilă în afara granițelor. Am votat din toată inima. Este un moment de prag pentru români și sper ca cetățenii să meargă în număr cât mai mare la vot. Nu am niciun dubiu că în seara aceasta vom putea rescrie istoria acestei țări”, a spus și Mihai Fifor.

Potrivit unor surse, în cazul în care Viorica Dăncilă pierde alegerile prezidențiale, social-democrașii îi vor cere demisia.