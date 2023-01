Gafa uriașă a ministrului Agriculturii. Petre Daea a sforăit într-o intervenție telefonică la TV. Video viral

Ministrul Agriculturii a stârnit amuzamentul românilor, după ce Petre Daea pare că doarme și sforăie în timpul unei intervenții în direct. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, fiind distribuit masiv de internauți. Prețioasă este și reacția prezentatoarelor TV din platoul Antena 3 CNN.

O înregistrare TV, în care ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare că doarme și sforăie în timpul unei intervenții în direct, face furori în mediul online. Oficialul guvernamental a fost sunat și întrebat de realizatoarea Antena 3, Gina Vacariu, despre soarta fermierilor români, amenințați de faliment, în contextul prețurilor scăzute ale cerealelor din Ucraina.

În timpul emisiunii „Decisiv” (Antena 3 CNN), una dintre cele mai urmărite din România, prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache, ministrul Petre Daea a…sforăit în direct.

Când legătura telefonică i-a fost transferată lui Daea, de la capătul firului s-a auzit respirația unui om care doarme și chiar sforăie: „Ne auziți, domnule ministru? Refacem legătura”, a reacționat prezentatoarea TV după câteva secunde de nedumerire. Secvența a apărut și pe TikTok, unde s-a viralizat rapid.

Contactat pentru un punct de vedere despre scumpirea produselor alimentare, în timp ce aștepta din regie semnalul pentru a intra în direct, demnitarul se pare că a adormit la telefon.

Recent, ministrul Agriculturii a explicat, într-o postare pe Facebook, cum a ajutat fermierii români, având în vedere seceta pedologică şi preţurile la inputuri „greu de stăpânit”. Potrivit spuselor sale, a muncit zilnic, uneori şi noaptea, pentru ca antreprenorii noștri să-și valorifice culturile afectate de lipsa precipitațiilor, fără să piardă subvenţia.

„Nu am promis, dar am făcut tot ce trebuia! Un an dificil, foarte complicat, cu multe provocări, în care seceta pedologică a pus stăpânire pe întreaga ţară, cu preţuri la inputuri greu de stăpânit. De multe ori fără weekend şi sărbători, printr-o muncă asiduă, zi de zi, uneori şi noaptea, s-a reuşit: acordarea libertăţii către fermieri să-şi valorifice culturile afectate de seceta pedologică în scopul obţinerii furajelor, fără să piardă subvenţia; obţinerea derogării de la CE cu privire la perioada de retenţie în sectorul zootehnic, ajutor atât de necesar sectorului greu încercat în acest an; primirea acceptului Comisiei de a acorda subvenţia în avans în cuantum de 70-85%”, a relatat Petre Daea.