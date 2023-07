Mircea Badea este unul dintre cei mai vechi prezentatori TV din România. De foarte mulți ani prezintă emisiunea În Gura Presei, din care a dezvăluit un moment ușor penibil. Care este gafa pe care a făcut-o Mircea Badea în direct la Antena 3: „Sunt maestrul gafelor”.

Mircea Badea, prezentator Antena 3, a rememorat un moment penibil din cariera sa din televiziune.

Momentul penibil nu s-a petrecut undeva la începutul carierei în televiziune, ci în plină pandemie, în urmă cu doar doi ani.

Adrian Ursu, colegul lui Mircea Badea de trust, i-a spus acestuia că are o poziție oficială de la MAE și că nimic nu se confirma.

Mircea Badea a realizat ce a făcut abia după emisiune, atunci când și-a dat seama că a încurcat-o pe colega Carmen Avram cu colega Sabina Iosub.

Așa că, la fel de bine, puteam să spun că mi-a trimis mesaj, nu știu, Kamala Harris. Adică sunt maestru al gafelor. Fac gafe, unele nu pot fi povestite pentru că au fost momente în care am albit, am înțepenit când mi-am dat seama de ce am zis. Și că ce am zis, de fapt, era pe bune”, a spus Mircea Badea.