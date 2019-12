Gafa lui Horia Brenciu, în direct, la Vocea României. Reacția lui Pavel Bartoș i-a făcut pe toți să râdă

Horia Brenciu a făcut și de data asta publicul de la Vocea României să râdă. De data aceasta nu din cauza unei glume, ci din cauza unei gafe. Ce s-a întâmplat la momentul lui Bogdan Dumitraș și cum a subliniat moderatorul emisiunii cuvintele greșite de jurat?

Prezentatorul show-ului Vocea României a ales să fie natural și să sublinieze prin răspunsul său gafa făcută de Horia Brenciu. Echipa lui Smiley a trecut deja de emoții, Rene a fost cea care a părăsit competiția. Acum, clipele tensionate se mută către Irina Rimes, care așteaptă cu sufletul la gură deznodământul din seara aceasta. Totul s-a petrecut după momentul lui Bogdan Dumitraș.

Pavel a așteptat câteva secunde comentariul lui Brenciu care a pornit cu stângul. ”Bogdan, ai ridicat ștafeta foarte sus! Ștacheta, îmi cer scuze, sunt emoționat și nu îmi mai dau seama ce spun!”, a spus Horia Brenciu, după momentul lui Bogdan Dumitraș. ”Unii când preiau ștafeta o și ridică!”, a fost reacția lui Pavel Bartoș, care a făcut toată sala să râdă.

Amanda a fost cea de-a doua concurentă care a părăsit definitiv competiția. Pe lângă aceasta, Rene, nepoata lui Carlos Santana, a fost cea care a trebuit să spună prima adio galelor live.

„Am învățat multe lucruri despre viață. Am reușit să mă regăsesc pe mine și să-mi dau seama exact ce vreau de la mine, de la viață. Am înțeles ce trebuie să schimb al mine, ce trebuie să perfecționeaz. Mă bucur că am avut ocazia să cânt în fața antrenorilor, în fața oamenilor de acasă. Sper să mai am ocazia să pot să vă mai văd”

Amanda Aprotosoaei