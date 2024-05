Gafa făcută de Pro TV la Survivor All Stars. Ce s-a văzut la televizor, telespectatorii au observat imediat greşeala din timpul jocului

Competiția Survivor All Stars devine din ce în ce mai strânsă! În show-ul din Republica Dominicană au mai rămas doar câțiva concurenți care se luptă pentru marele premiu. O nouă luptă a avut loc în emisiune, dar și un eveniment mai puțin plăcut. O concurentă s-a accidentat grav pe traseu și a avut nevoie de intervenția medicilor. De asemenea, a avut loc și un conflict între Zanni și TJ Miles, ce vorbe dure și-au aruncat cei doi?

Ana Porgras s-a accidentat grav la Survivor All Stars

În ediția trecută de la Survivor All Stars au fost iar momente tensionate între concurenții rămași în joc. Faimoșii s-au certat din nou, iar mărul discordiei pare să fi fost tot Zanni. În plus, Ana Porgras s-a accidentat pe traseu, iar Zanni i-a sărit rapid în ajutor. Dar acesta nu a putut să o ridice, ala că ceilalți concurenți s-au mobilizat imediat. Într-o clipă de neatenție, Ana a călcat strâmb pe unul dintre obstacole și a căzut la pământ. Din păcate, Faimoasa a ajuns pe mâinile medicilor, iar aceștia au constatat că are fractură la gleznă.

„În momentul ăsta ne-am oprit pentru că avem o accidentare. Din echipa căpitanului Zanni, Ana lupta pe traseu cu Ștefi… Ana are o entorsă severă. Este sub investigație. O să revenim cu amănunte. A fost direct trimisă la clinică. Este sub supravegherea doctorului. Mesajul meu pentru căpitanul Zanni este că va trebui să lupte altcineva de la tine din echipaj cu Ștefi. Trebuie să ducem lupta până la capăt pentru Ana”, a anunțat Daniel Pavel, după ce Ana a ieșit de pe traseu.

Zanni și TJ Miles, discuții aprinse

Pe de altă parte, Zanni, TJ Miles și Ștefania Stănilă au avut o discuție aprinsă după ce Ana s-a accidentat. Totul ar fi pornit după ce Faimoasa i-a spus lui Zanni să se gândească mai mult la el, nu la ceilalți concurenți din echipa lui. În plus, Zanni susține că Războinicii sunt mult mai uniți față de Faimoși.

„Îmi pare foarte rău de ea, mai ales că este posibil să intre în medical. E cel mai nașpa lucru care se poate întâmpla”, a spus Ștefania. „Acolo ne-am distrat puțin, am vorbit puțin de cearta mea cu Războinici. Ana mi-a zis, mi-am pus în cap Războinicii. La fel am simțit și eu. Ana, dacă ții la mine, ce sfaturi îmi dai acum?”, a spus Zanni.

Ce a putut să spună Miles despre Zanni

TJ Miles susține că Zanni este nemulțumit de loialitatea lui și a Ștefaniei: „M-au deranjat niște vorbe ale Anei. M-am gândit ce se întâmplă dacă se supără. Oare te trimit la vot?”

Zanni: „În ziua cu consiliul m-au vorbit prost pe la spate, s-au dus să se spună Războinicilor că este o strategie proastă. Ștefi știam că este influențată de TJ. Ana când a văzut că nu ajung la niciun consens cu ei, le-a închis gura. Ei erau cu Războinicii acolo unde vorbeau prost de mine. Nu au cum să mă tragă la răspundere, pentru că eu sunt răspunderea echipei. Recompensa m-a făcut să-i ascult mai mult pe Războinici. I-am văzut cum luptă unul pentru altul (n.r. războinici). La noi, la Faimoși, nu este așa. Mă doare să știu că echipa nu m-a iubit, așa cum se iubesc Războinicii între ei”.

„Tu auzi ce spui, că nu te susțin? Toate lucrurile bune nu le-a văzut. Prin faptele mele te-am susținut. Eu fără Zanni nu ajungeam aici, dar nici el fără mine. Până la urmă a fost bună strategia? Poți să mă votezi fratele meu”, a mai adăugat și TJ, supărat pe afirmațiile făcute de Zanni. „Vreau să văd dacă Zanni va face alegerea corectă. Eu în mine am încredere, dar nu o să dau în Zanni să mă pun pe primul loc. Nu e cea mai în măsură Ana să vorbească. Mă dezamăgește Ana”, a mai spus Miles.

Gafa făcută de Pro TV în show-ul Survivor All Stars

Tot în ediția de marți seară, telespectatorii au putut vedea o gafă de zile mari. TJ a intrat la duel cu Ciobanu, iar spre final de probă, Faimosul are un băț pe jos și unul în mână. Într-un final, telespectatorii au putut vedea 3 bețe jos, semn că Andrei Ciobanu l-a învins pe TJ Miles.