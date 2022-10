Gafa făcută de Iulia Vântur la TV de faţă cu Ştefan Bănică Jr. Ce a putut spune despre Andreea Marin: „El era obişnuit cu surprize”

Gafa făcută de Iulia Vântur la TV. După ani de zile, vedeta a explicat ce s-a ascuns în spatele a ceea ce consideră a fi cea mai penibilă întâmplare de pe vremea când lucra în televiziune. S-a întâmplat în direct, în emisiunea „Dansez pentru tine”. Ce a spus despre Andreea Marin, fosta parteneră de viață a colegului său de platou, Ștefan Bănică Jr..

Iulia Vântur este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară. Fosta prezentatoare a decis să își construiască viața în străinătate, alături de actualul său iubit, celebrul actor indian Salman Khan. În România a fost remarcată în mod special pentru rolul de co-prezentator al unuia dintre cele mai populare show-uri TV Live.

Este vorba despre emisiunea „Dansez pentru tine”, pe care Iulia Vântur a prezentat-o împreună cu Ștefan Bănică Jr.. Se întâmpla în perioada anilor 2006-2013. Activitatea sa în cadrul programului televizat a rămas bine întipărită în mintea cântăreței. Nu doar datorită longevității show-ului, ci și a unei gafe mult mediatizate.

După ani de zile, Iulia Vântur a decis să explice care a fost motivul pentru care s-a exprimat greșit într-una dintre edițiile speciale, determinând pe toți să se amuze. Fosta prezentatoare s-a încurcat când, în cască, producătoarea show-ului a anunțat-o că mai are de anunțat o surpriză pentru un concurent.

„Am ocazia să vă explic acum. După atâția ani de zile, în care s-au spus diverse, am ocazia acum, la Măruță, să-mi facă dreptatea și să-mi spun adevărul. Eram la Dansez pentru tine, ediție specială și ofeream toate premiile pentru concurenții noștri, să primească câte ceva, ajutor, rezolvare pentru cazuri.

Ei, și erau atât de multe! Și toată seara aia am spus: „Și mai avem o surpriză… Și mai avem o surpriză… Și mai avem o surpriză”. La un moment dat, în timp ce vorbeam, producătoarea show-ului îmi explică în cască că mai avem o surpriză. Și eu, când am auzit în cască, am zis: „Și-aici, la Surpriză Surprize”. Pentru că era surpriză după surpriză”, a explicat Iulia Vântur, vizibil amuzată, în emisiunea lui Cătălin Măruță.