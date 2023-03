Gafa făcută de Emmanuel Macron în timpul unui interviu. Protestatarii au fost deranjaţi, ce s-a văzut la TV

Gafa făcută de Emmanuel Macron în timpul unui interviu televizat, după protestele împotriva proiectului de majorare a vârstei de pensionare, a stârnit revolta în rândul manifestanților. Liderul de stat de la Paris a fost acuzat de sfidare, după ce a renunțat la o bijuterie despre care unii susțin că ar fi de lux, în timp ce discuta cu jurnaliștii despre salariul minim.

Gafa făcută de Emmanuel Macron în timpul unui interviu

Un nou scandal a luat naștere printre francezi, după protestele violente de joi seară, 23 martie, izbucnite pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul de lege ce impune creșterea vârstei de pensionare. Gestul președintelui Emmanuel Macron, din timpul unui interviu televizat, a stârnit revoltă printre manifestanți.

Emmanuel Macron a fost invitat în platoul unei emisiuni de la postul BFM TV, pentru a vorbi despre proiectele de lege ce nemulțumesc cetățenii. În timp ce discuta despre bani și despre salariul minim pe economie, președintele francez și-a scos ceasul de la mână, continuând discuția fără ca bijuteria să mai poată fi surprinsă de camerele de filmat.

„În timp ce vorbește despre muncitorii cu salariu minim, care nu au avut niciodată o putere de cumpărare mare, își scoate discret ceasul de lux”, a remarcat Clémence Guetté, un deputat al partidului France Unbowed.

Gestul liderului de stat francez a revoltat protestatarii, care promit să iasă în stradă până când Guvernul de la Paris va renunța la planurile sale privind majorarea vârstei de pensionare. Emmanuel Macron sau „președintele bogaților”, așa cum îl mai numesc manifestanții, a fost acuzat de sfidare.

Cât costă, de fapt, ceasul Bell & Ross purtat de președinte

Cum au decurs, de fapt, lucrurile? În timpul interviului de jumătate de oră, difuzat în prime-time la BFM TV, Emmanuel Macron a purtat la mâna stângă un ceas cu cadru albastru și curea neagră, ce poartă culorile unității de securitate a președintelui, GSPR.

La un moment dat, după ce jurnaliștii i-au pus o serie de întrebări despre salariul minim pe economie al angajaților, Emmanuel Macron comentează câteva aspecte, în timp ce lovește masa cu bijuteria de la mână. După ce se aude lovitura, președintele bagă își scoate ceasul sub masă, revenind cu mâinile în cadru fără niciun accesoriu.

Majoritatea protestatarilor s-au înfuriat la vederea ceasului, susținând că a fost realizat de F.P Journe și costă nu mai puțin de 80.000 de euro. Realitatea pare a fi, însă, alta. Potrivit France Info, ceasul purtat de Emmanuel Macron este modelul BRV 1-92, de la Bell & Ross. Valoarea sa este de 2.400 de euro, echivalentul a 11.834 lei, nicidecum 80.000 de euro.

Citește și: Cum a cucerit-o Emmanuel Macron pe soția sa cu 25 de ani mai în vârstă. A despărțit-o pe Brigitte de soțul ei

Palatul Elysée a comunicat că președintele francez și-a scos ceasul de la mână nu pentru a-i ascunde valoarea, mai ales că îl poartă de un an jumătate, ci din cauza faptului că „clincăia pe masă”. În plus, Emmanuel Macron poartă același accesoriu de un an jumătate. A mai fost surprins cu acesta la diverse evenimente.