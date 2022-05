Gafa colosală făcută de ministrul Sportului, Eduard Novak: “Așa ceva te lasă fără cuvinte”

Invitat în cadrul unei emisiuni, ministrul român de etnie maghiară de la Ministerul Sportului, Eduard Novak, a fost rugat de prezentatorul TV să recite versurile imnului României, însă reacția sa a supărat mii de români.

Eduard Novak a fost provocat, într-o emisiune TV, să recite câteva versuri din imnul nostru național, însă a refuzat. Totul s-a petrecut în direct, în cadrul emisiunii „Selectiv”, de la B1 TV.

Prezentatorul Dan Bucura a început să recite primele versuri din imnul România, iar când i-a venit rândul, ministrul s-a blocat și a preferat să zâmbească. După ce prezentatorul emisiunii a terminat prima strofă, politicianul UDMR a râs și a spus doar ” Da, da”.

„Așa ceva te lasă fără cuvinte… Am 24 de ani de presă, dar una ca asta n-am mai văzut. Vorbim de un ministru al Romaniei!”, a declarat Dan Bucura, după ce a publicat filmulețul pe pagina lui de Facebook.

Totul a pornit după ce naționala masculină a României a participat recent la Campionatul Mondial, din Slovenia. Echipa este alcătuită, în mare parte, din hocheiști români de etnie maghiară.

La ultimul meci împotriva Ungariei, aceștia s-au aliniat la finalul disputei și au asistat la intonarea „imnului Ținutului Secuiesc”. Eduard Novak a spus că scandalul este unui artificial și că a pornit de la politicieni și de la oamenii din Federație.

„E un scandal care a fost foarte manipulat politic, în primul rând. De ce am reacționat așa târziu? Am vrut să văd reacțiile și ce s-a întâmplat acolo. Acești jucători nu au cântat imnul, doar au stat în fața oamenilor, au ascultat spectatorii. Unii au adunat câteva like-uri în plus. Au reușit să obțină niște avantaje politice, dar acest lucru trece.

Dar ce va fi cu acești sportivi care luptă pentru România? Nu cred că vreun sportiv, Szabó, eu sau Boloni, am simulat ceva când am reprezentat țara. Sportivii din Harghita care reprezintă 70% din lotul național, au transpirat, luptat, au adus România în eșaloul 2 mondial. E foarte greu… Toate pornesc de la Federație, totul poate să provină din sânul Federației. Vor urma niște alegeri acolo”, a declarat Eduard Novak, la B1.