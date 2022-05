Gabriela Prisăcariu l-a dat de gol pe Dani Oțil. Greșeala pe care a făcut-o vedeta Antenei 1

Gabriela Prisăcariu l-a dat de gol pe soțul ei în fața fanilor. Prezentatorul de la Antena 1 a făcut o greșeală pe care partenera sa de viață a trebuit să o aducă în prim-plan. Vedetele au făcut un schimb de replici care i-au amuzat copios pe cei care îi iubesc și îi urmăresc în mediul online. ,,Dacă te vede mama ta, ai încurcat-o!”, a spus cunoscutul model. Multe femei ar vrea să își surprindă bărbații așa cum a făcut-o Gabi de curând.

Gabriela Prisăcariu a postat recent pe contul ei personal de Instagram un videoclip cu Dani Oțil. Ea și-a prins soțul în timp ce băga haine la spălat.

Blondina nu s-a putut abține și l-a avertizat imediat pe partenerul ei că soacra sa nu ar fi deloc încântată dacă ar vedea asta. Desigur că prezentatorul de TV nu a întârziat să îi dea replica.

Cel din urmă le-a mărturisit urmăritorilor că soția lui nu pune detergentul în căsuța în care trebuie nici măcar după un an de căsnicie. Vedetele formează unul din cele mai comice și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc.

Fanii îi simpatizează pentru că sunt naturali și mereu transparenți și vorbesc deschis despre problemele pe care le întâmpină în mariaj sau cu micuțul lor.

Gabriela Prisăcariu: Ai băgat haine la spălat duminica și dacă te vede mama ta, ai încurcat-o!

Dani Oțil: Am fost la Enduro, îmi pare rău.

Gabriela Prisăcariu: Pentru că soțul meu a zis că m-a luat de nevastă degeaba, vai de capul meu, vreau să facem un sondaj. Unde puneți voi detergent, în căsuța cu numărul 1 sau în căsuța cu numărul 2?

Dani Oțil: Am aflat după un an de căsnicie azi de dimineață-avem un copil- că soția, soacra, doamna de la curățenie și mai nou și bona pun detergent în căsuța greșită.”, a fost discuția celor doi, postată pe rețelele de socializare.