Gabriela Prisăcariu, atac fin la Mihaela Rădulescu. Ce a putut spune despre fosta iubită a lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai frumoase femei din România și un topmodel de real succes. Soția lui Dani Oțil a lansat ironii fine la adresa Mihaelei Rădulescu. Ce a spus blondina despre fosta parteneră de viață a tatălui copilului ei.

Dani Oțil se poate mândri cu faptul că este un bărbat împlinit pe toate planurile. Este carismatic, inteligent,amuzant și are o carieră de invidiat în domeniul televiziunii.

Nici în plan personal nu stă rău, fiind căsătorit, din 2021, cu topmodelul Gabriela Prisăcariu, femeia care i-a dăruit un băiețel de nota 10, Luca Tiago.

Recent, topmodelul a lansat câteva ironii fine la adresa Mihaelei Rădulescu, cea mai cunoscută fostă parteneră de viață a lui Dani Oțil.

Totul s-a petrecut în cadrul emisiunii iUmor, când Gabriela Prisăcariu a fost chemată să facă un roast, profitând de faptul că matinalul de la Neatza fusese invitat în calitate de cel de-al patrulea jurat.

Soacră-mea, am vrut să zic. Soacra mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață, când te însori, este să treci pe listă lăutarii”, au fost replicile acide ale topmodelului, la iUmor.

Gabriela Prisăcariu nu a ratat ocazia de a râde de diferența de vârstă ce există între Dani Oțil și Mihaela Rădulescu.

Gabriela Prisăcariu este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde își ține fanii la curent cu toate evenimentele plăcute și neplăcute din viața sa.

Recent, frumoasa blondină a declarat că a răcit destul de rău, în condițiile în care și acum câteva săptămâni le-a povestit prietenilor săi virtuali ce a pățit din cauza unei viroze cronice. Atât ea, cât și fiul ei Luca iau tratament.

„(…) A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, apoi am făcut și eu muci. După a făcut iar el, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea.”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe contul său de Instagram.