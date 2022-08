Gabriela Prisăcariu, apariție sexy într-un costum de baie minuscul. Cum arată soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a atras privirile tuturor. Aceasta și-a făcut apariția într-un costum de baie minuscul ce i-a pus în valoare silueta impecabilă la care a revenit rapid după sarcină. Modelul arată fabulos, iar multe doamne și domnișoare îi urmează sfaturile atunci când vine vorba despre imagine. Soția lui Dani Oțil are grijă la alimentație și face des sport pentru a se menține în formă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se bucură din plin de zilele libere din sezonul estival. Aceștia le-au mărturisit faptul că au plecat în vacanță și fără micuțul lor pe care l-au lăsat cu bunicii.

Modelul a susținut că i-a fost greu pentru că dorul a fost mare, dar s-a bucurat să stea câteva clipe doar alături de partenerul său. Cu siguranță momentele împreună i-au făcut să se conecteze mult mai bine.

Frumoasa șatenă a ajuns rapid la silueta cu care a făcut furori, iar după naștere a impresionat pe toată lumea cu măsurile perfecte. Cea din urmă nu evită să își afișeze corpul și îmbracă deseori costume de baie minuscule și colorate care să o pună în valoare.

Soția lui Dani Oțil a început dieta la scurt timp după ce a născut. Ea a devenit mamă pe data de 10 septembrie, iar imediat după naștere modelul arăta deosebit. Internauții au reacționat imediat la postările sale și s-au întrebat cum a reușit să slăbească atât de mult.

Vedeta a mărturisit ce a mâncat după naștere, dar și cum arată o zi din viața ei de proaspătă mămică. Șatena a susținut că nu a făcut mari schimbări, dar colicii și somnul puțin o fac să nu mai aibă poftă de mâncare.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată.’, a mărturisit aceasta.

„Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit soția lui Dani Oțil pe rețelele de socializare.